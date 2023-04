CUPRA alla Milano Design Week 2023: un viaggio nel futuro del design

Milano si prepara a ospitare una nuova Design Week 2023, con Salone del Mobile a Rho Fiera e Fuorisalone sparso in tutta la città. Fra gli eventi da non perdere bisogna aggiungere una passeggiata al CUPRA Garage Milano per dare un'occhiata a quello che sarà il futuro del design del brand (e non solo).

Il marchio catalano, specializzato in vetture dal carattere deciso, ospiterà un'installazione al CUPRA Garage di Corso Como dal 18 al 23 aprile 2023. Il focus sarà sul reinterpretare il design attraverso la sostenibilità e la tecnologia digitale innovativa. L'installazione che troverete allo Store evidenzierà il connubio vincente di valori che rispecchiano le nuove generazioni, ovvero sostenibilità ed emozioni.

Dai tessuti in pelle vegana ai polimeri riciclati, dall'utilizzo di nuove tecniche del design parametrico alla stampa 4D, passando all'utilizzo di fibre naturale vegetali capaci di sostituire il carbonio. Ciò che emerge dall'esposizione CUPRA è la forza degli attributi immateriali. Pierantonio Vianello, Direttore CUPRA Italia, ha spiegato: "Il CUPRA Garage di Milano si presenta nella nuova veste Design Edition, un nuovo format pensato per trasformare la location in una destinazione contemporanea non convenzionale che amplifica e integra lo spazio attuale con contenuti di design, pensando al futuro e non solo, e performance per un'esperienza ancora più immersiva".

Il Direttore CUPRA Italia ha poi continuato: "CUPRA crea vetture che sposano i valori delle nuove generazioni, sempre più attente al design e alle prestazioni, ma anche alla tecnologia e alla sostenibilità ambientale, identificandosi così nella scelta di materiali e finiture del brand. Dall'esposizione ideata per la Milano Design Week spicca ancor più la determinazione a esplorare autenticità e unicità, valori importanti per le nuove generazioni che trovano nelle community, come la nostra CUPRA Tribe, la possibilità di esprimere sé stesse e di vivere appieno la propria autenticità. Le persone fanno il brand, e fanno anche la differenza, e il design è lo strumento attraverso il quale dimostriamo questa unicità".

Curatrice dell'esposizione è Francesca Sangalli, Head of Color & Trim and Concept & Strategy CUPRA, che ha dichiarato: "Volevamo spostarci dai soliti materiali dell'automotive per concentrarci maggiormente su ciò che è in linea con le preferenze delle nuove generazioni, che valorizzano nuovi elementi, rispettano l'ambiente e promuovono una crescita sostenibile. Crediamo che la sostenibilità ci dia l'opportunità di reinterpretare l'autenticità di CUPRA".