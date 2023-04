Come si prepara la cuddura? Storia di uno dei dolci pasquali più antichi

Uno dei dolci che meglio descrivono la Pasqua al sud Italia è sicuramente la cuddura, un prodotto da forno dolce ma presente anche in varianti salate, preparato in una pasta biscotto intrecciata a racchiudere delle uova sode in numero solitamente dispari.

Chiamata cuzzupa, sguta, cullùra, angùta, vuta o pizzatola in Calabria o scarcedda, scariella, squarcella o ancora corrucolo in Puglia, la cuddura prende diversi nomi a seconda dei luoghi in cui viene preparata e dalla forma che assume. Solo in Sicilia ne esistono almeno quattro denominazioni diverse: a Nicosia sono i "pupi cu l’ova", poiché prende la forma di un uomo o una donna, a Catania sono gli "aceddi cu l'ova" ovvero gli uccelli, avendo la forma di una colomba. Tra Ragusa e Siracusa si chiamano "palumedde" e non hanno le uova, mentre a Messina sono i "cuddureddi" dal greco "kolluros", corona.

È proprio questa denominazione a darci spunto per meglio identificare l'origine della cuddura che risale ai tempi della Magna Grecia, quando veniva preparata come offerta agli dei: un buon auspicio per l’arrivo della primavera. In passato regalarla era considerato un gesto cordiale, ma aveva anche un significato religioso legato alla resurrezione di Cristo per via della presenza dell'uovo, simbolo di rinascita (ecco perché usiamo regalare uova di cioccolato in occasione della Pasqua).

Questo significato col tempo si è perso e la cuddura è stata rivendicata nella cultura popolare come dono che le suocere usavano solerte regalare ai generi come buon augurio per il fidanzamento: con 9 uova la promessa di fidanzamento si rinnovava; con 7 uova, invece, i due amanti si sposavano.

Ma come si prepara la cuddura?

INGREDIENTI per 10 cuddure a forma di nido:

Farina 00 600 g

Strutto 150 g

Zucchero 200 g Uova (4 medie)

210 g Scorza di limone (da grattugiare)

1 Lievito in polvere per dolci 8 g

PER SPENNELLARE:

Uova 1

PER DECORARE:

Codette colorate q.b.

10 Uova

Preparazione:

Mettete la farina in una ciotola capiente con zucchero, lievito setacciato e scorza grattugiata di limone. Unite quindi lo strutto e le uova leggermente sbattute. Impastate direttamente in ciotola con le mani, in modo da amalgamare bene gli ingredienti, quindi lavorate l'impasto su un piano fino a renderlo tenero senza essere appiccicoso.

Prelevate 90 g di impasto, tenendo coperto il restante con uno strofinaccio per non farlo seccare. Dividetelo in ulteriori 3 parti che sagomerete a forma di bastoncini della stessa lunghezza e dello spessore di 1 cm. Bloccate insieme le tre estremità dei bastoncini e formate una treccia. Quindi sollevatela e trasferitela su una teglia, chiudendola a cerchio e pizzicando delicatamente una delle due estremità sull'altra.

Lavate bene le uova per la decorazione, asciugatele e posizionatene al centro di ogni cuddura, premendo delicatamente. Prelevate una piccola porzione d'impasto e formate un bastoncino, dividetelo a metà e posizionatelo sull'uovo in modo da formare una croce; premete quindi delicatamente sulla pasta per farlo aderire bene. Proseguite in questo modo fino a terminare l'impasto.

Una volta terminate le vostre cuddure posizionatele sulla teglia distanziandole tra di loro. Spennellate con l'uovo e decorate con gli zuccherini colorati. Cuocete dunque in forno statico preriscaldato a 200° per circa 20-25 minuti.

Ed ecco pronte le vostre cuddure, da utilizzare come segnaposto o anche da regalare dentro a dei sacchettini trasparenti ad amici e parenti.

