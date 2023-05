Cucine da Incubo torna nel 2024! L'annuncio ufficiale di Gordon Ramsay

Gordon Ramsay sta per tornare in TV con uno dei suoi show più iconici. Dopo la chiusura del programma nel 2014, infatti, Cucine da Incubo - o Kitchen Nightmares in inglese - si appresta ad un ritorno di fiamma (letteralmente!) nel 2024, quando il format ripartirà sotto la conduzione del vulcanico chef scozzese.

Per chi non lo sapesse, Cucine da Incubo aveva chiuso i battenti nel 2014, dopo una valanga di critiche per le numerose chiusure dei locali risollevati dallo show, per degli episodi apparentemente "finti" e per lo stile di conduzione dello stesso Ramsay, ritenuto da alcuni poco esemplare per il mondo della cucina, arrivando persino a favorire la tossicità nell'ambiente di lavoro.

In una recente intervista, lo stesso Ramsay ha svelato che è stata una sua idea fermare Cucine da Incubo: "Dopo aver girato una puntata con un proprietario che non avrebbe saputo gestire neanche una latrina, ho deciso di cancellare lo show. Quest'uomo gestiva un resort sciistico e credeva di potersi approfittare dei clienti perché non c'erano altri posti in cui mangiare. Lui continuava a inventare scuse, e in quel momento ho deciso di chiudere definitivamente con il programma".

In realtà, comunque, gli impegni televisivi di Gordon Ramsay sono ancora tantissimi: lo chef scozzese si trova infatti ancora tra i giudici di Masterchef USA 13, insieme a Joe Bastianich e ad Aaron Sanchez, mentre conduce ancora Hell's Kitchen, giunto ormai alla 21esima stagione (per un totale di ben 330 episodi) e Next Level Chef.

Il "nuovo corso" di Kitchen Nightmares sarà prodotto direttamente da Gordon Ramsay con i suoi Ramsay Studios, che hanno recentemente riacquistato l'IP dagli ITV Studios America. Il reality culinario tornerà in onda a partire dal 2024, almeno stando a quanto riporta Deadline, anche se per ora non abbiamo una data più precisa.