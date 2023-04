Cucine da Incubo: sfida alle porte di Roma per Cannavacciuolo su Sky e NOW

Archiviata con successo la prima puntata nel novarese, Cucine da Incubo torna in esclusiva su Sky e NOW per un appuntamento da non perdere alle porte di Roma: ad attendere il nostro chef preferito sarà un ristorante di Grottaferrata.

La missione di Antonino Cannavacciuolo sarà come sempre quella di risollevare le sorti di un'attività in difficolta e questa volta toccherà allo staff di Casa Brunori confrontarsi con il nostro chef stellato, il cui obiettivo sarà quello di valutare e migliorare il servizio ma non solo. Nel corso degli anni, infatti, Cucine da Incubo ci ha insegnato che è il fattore umano quello più importante per il giusto bilanciamento in sala e in cucina ed è proprio su questo aspetto che, come sempre, ci aspettiamo grandi emozioni e insegnamenti.

Lo Chef Cannavacciuolo affronterà la sua nuova sfida in esclusiva su Sky Uno questa domenica 9 aprile alle 21.15, ma lo troverete anche in streaming su NOW e on demand su Sky Go. La stagione proseguirà poi le prossime domeniche, sempre alla stessa ora, sempre su Sky e NOW.

Casa Brunori è un'attività storica di Grottaferrata, di proprietà della famiglia Brunori e amministrato dal figlio Bruno dal 1977. Sotto la sua guida, il ristorante ha servito personaggi famosi ed è divenuto un punto di riferimento per la Capitale. Tuttavia, come spiega Sky, nel corso del tempo questo ha portato il suo gestore a trascurare la spina dorsale della sua attività, vale a dire il servizio giornaliero e la quotidianità.

Sarà compito del nostro adorato Chef trovare la "ricetta" giusta per riportare equilibrio in tavola e nello staff. Dopo Grottaferrata, Cannavacciuolo partirà alla volta di Misilmeri (Palermo), Cologno Monzese (Milano), Colle Val d’Elsa (Siena) e Bogliasco (Genova), per poi chiudere nella cornice marittima di Porto Cesareo (Lecce).