Cucine da Incubo, chef Cannavacciuolo vola a Palermo per il nuovo episodio

Nuova sfida per Antonino Cannavacciuolo: dopo aver passato una giornata a Roma per lo scorso episodio di Cucine da Incubo, l'amatissimo chef è pronto a scendere un po' più a sud per il nuovo episodio della nona stagione del reality culinario in onda su Sky e NOW. Ma da quale parte d'Italia arriva questo nuovo grido d'aiuto?

Dicevamo di un viaggio verso il meridione, perché stavolta la destinazione di Cannavacciuolo è la Sicilia, per la precisione Misilmeri, comune della città metropolitana di Palermo: qui il nostro cercherà di risollevare le sorti del ristorante Al Veliero, che da più di 20 anni prova, evidentemente con scarso successo, a coniugare la tradizione contadina palermitana alla cucina di mare.

La ricetta dello show resta ovviamente invariata: anche stavolta allo chef 7 Stelle Michelin toccherà testare il menu proposto dal ristorante, analizzandone le criticità e cercando di capirne le cause, che si tratti delle materie prime scadenti, del personale non all'altezza oppure, come spesso accade, di attriti in cucina che inevitabilmente influiscono in maniera negativa sulla realizzazione dei piatti.

Anche al ristorante Al Veliero, dunque, verrà offerta la possibilità di rinascere dalle sue ceneri grazie al restyling offerto dallo show: i proprietari sapranno sfruttare l'occasione? Lo scopriremo solo durante l'episodio in onda questa domenica!