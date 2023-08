Cucinare con la lava di un vulcano attivo: l'ultima di uno YouTuber inglese

Mentre arriva la prima stretta sulle regole per i food influencer, alcuni creatori di contenuti si stanno spostando verso un tipo di cucina davvero... estremo. È questo il caso di un noto YouTuber, salito alla ribalta delle cronache per aver tentato di cucinare una pietanza nella lava di un vulcano attivo.

Sì, avete capito bene. Lo YouTuber londinese Max Fosh, noto per video come "Sono diventato l'uomo più ricco del mondo per 7 minuti" e "ho pagato un investigatore privato per seguirmi per un mese", ne ha combinata un'altra delle sue: Fosh ha deciso di volare in Islanda e di cucinare un piatto di curry in un vulcano attivo.

Per la gioia dei suoi 2,14 milioni di iscritti su YouTube, il content creator ha preso un volo verso il circolo polare artico portando con sé un semplice curry surgelato trovato in un supermercato, che poi è stato riscaldato utilizzando la lava di un vulcano attivo. Con ogni probabilità, come spiega BoingBoing, quello "cucinato" da Fosh è stato il curry più "pericoloso" del pianeta.

In effetti, per riscaldare la pietanza surgelata, lo YouTuber ha persino dovuto indossare una speciale tuta termina contro gli schizzi di lava ed evitare di cadere nel fiume lavico causato dall'eruzione del vulcano islandese. Come ampiamente prevedibile, il calore del materiale proveniente dalle viscere della Terra ha scaldato in men che non si dica il curry, che poi è stato trasportato con dei guanti speciali su una superficie tiepida, pronto per l'assaggio.

Ma com'era questo curry riscaldato nella lava di un vulcano? Stando a quanto riporta Fosh, il piatto "era ben cotto, era davvero delizioso: il pollo sembrava cotto al forno, non in un vulcano attivo". Un ottimo risultato, specie se consideriamo che lo YouTuber ha ammesso di odiare il cibo speziato come il curry.