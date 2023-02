Si può cucinare una bistecca con la lava? Che domande, certo che sì!

Esistono teorie matematiche che permettono di cucinare la bistecca perfetta, ma anche soluzioni più curiose e decisamente bizzarre: da un lato, gli amanti dei computer sanno che un processore più grigliare un piccolo pezzo di carne. Dall’altra, c’è chi cuoce una bistecca con la lava.

È un esperimento folle? Certo, ma va pur fatto “per la scienza” e “per la cucina”. A provarci è stato mrforge_ su TikTok, poi ripreso anche da diversi canali Instagram come Steakchannel. Nella clip che trovate anche allegata alla notizia si vede chiaramente come la lava utilizzata abbia un impatto disastroso sulla bistecca: in pochi minuti la carne viene bruciata fuori e cotta in modo non uniforme dentro, il tutto mentre la lava diventa da arancione brillante a nera.

Tra le fiamme e il fumo durante la cottura, la bistecca si rivela praticamente immangiabile. Insomma, non è affatto il metodo ottimale per cucinarla – che poi, dove mai si potrebbe prendere la lava necessaria? – e, oltretutto, la salute ne risentirebbe di sicuro. Ad ogni modo, resta un esperimento che avrà certamente stimolato la curiosità di qualcuno.

Gli amanti della carne non apprezzeranno il video. Dunque, ritorniamo a un'altra curiosità da noi trattata in passato: ecco perché la carne di Wagyu costa molto, tanto che può arrivare anche a 1.000 euro al chilo per i tagli più pregiati.