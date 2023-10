'Cruel Summer' di Taylor Swift al primo posto di Billboard, a 4 anni da Lover

Taylor Swift colleziona un altro record, l’ennesimo di questo 2023 incredibile che l’ha incoronata come il più grande fenomeno musicale dai tempi della Beatlemania. “Cruel Summer” di Taylor Swift, tratta dall’album Lover pubblicato nel 2019, si è infatti classifica al primo posto della classifica Billboard hot 100.

La canzone, che è presente nell’LP “The Cruelest Summer” pubblicato qualche giorno fa e che include anche una versione live tratta dall’Eras Tour ed un remix di LP Giobbi, è salita in prima posizione dal nono posto della classifica precedente.

A spingerla verso l’alto ci ha pensato non solo il film-concerto Taylor Swift - The Eras Tour che è arrivato anche in Italia oltre che nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, ma anche il tour che il prossimo anno approderà nel nostro paese ed in cui figura tra le canzoni d’apertura.

Per Taylor Swift si tratta della decima canzone della sua discografia ad essersi posizionata al primo posto della classifica Billboard. “Cruel Summer” ha ottenuto 77,8 milioni di impression in radiodiffusione, 18,6 milioni di stream e racimolato dal 13 al 19 Ottobre 41mila download, con un incremento del 1,482% rispetto alla settimana precedente.

La stessa Taylor Swift ha voluto ringraziare i fan e celebrare questo traguardo su Instagram in un post in cui si vede il suo storico produttore Jack Antonoff. Il video ha ottenuto oltre 5 milioni di like in meno 24 ore.