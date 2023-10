Il Crodino dice addio al suo paese d'origine: la produzione lascia Crodo

L'Aperol Spritz è il drink più amato al mondo, ma anche la sua versione analcolica si fa apprezzare su scala planetaria. Merito del Crodino, utilizzato al posto dell'Aperol nelle varianti "Light" del drink per l'aperitivo veneto. Sfortunatamente, però, sembra che il Crodino stia per dire addio al paesino piemontese da cui prende il nome.

Non tutti sapranno che il Crodino deve il suo nome a Crodo, un paesino di 1.400 abitanti circa incastonato nella Valle Antigorio, nel Verbano-Cusio-Ossola. Infatti, il Crodino è stato inventato proprio a Crodo, nel 1958: da allora, il paesino piemontese ha sempre ospitato almeno parte della produzione dello storico drink italiano.

Le cose stanno però per cambiare. Come spiega l'ANSA, la società danese Royal Unibrew, che ha acquistato il sito produttivo di Crodo da Campari nel 2017, ha confermato il mancato rinnovo del contratto con Campari per la produzione del Crodino in Piemonte. La situazione è in realtà piuttosto complessa: Royal Unibrew, infatti, ha acquisito sei anni fa il sito produttivo di Crodo, ma non ha comprato il brand o le licenze per la produzione del Crodino, che sono invece rimaste di proprietà di Campari.

Allo scadere del contratto produttivo tra le due realtà, a fine 2023, Campari continuerà dunque a produrre il suo drink altrove, forse a Novi Ligure. "Il contratto per la produzione di Crodino a Crodo non è stato rinnovato", ha spiegato Jan Ankersen, portavoce di Royal Unibrew, ai microfoni dell'ANSA. Già da diversi anni, in realtà, Campari ha spostato il grosso della sua produzione altrove.

"I volumi produttivi che ci vengono affidati da Campari sono già da tempo molto bassi", ha aggiunto Ankersen, che ha confermato che non ci saranno esuberi o licenziamenti nello stabilimento di Crodo. Insomma, Crodino perde una parte fondamentale della sua storia, ma almeno i lavoratori ossolani sono al sicuro: "ci focalizzeremo sui nostri marchi principali, come LemonSoda e OranSoda", conclude il portavoce di Royal Unibrew.