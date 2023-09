Le Crocs di Shrek esistono davvero, e terranno chiunque lontano dalla vostra palude

Dopo il lancio della collezione Crocs dedicata a Minecraft, il brand di footwear statunitense colpisce ancora. Questa volta, però, la collaborazione è con DreamWorks: le Crocs a tema Shrek sono arrivate in tutte le paludi del mondo, con tanto di orecchie e nasone verde!

L'annuncio della nuova collezione Crocs dedicata a Shrek - già chiamata Shrocks dai fan - è arrivato martedì 12 settembre con un Reel pubblicato sul profilo Instagram della compagnia americana. Meno di un'ora più tardi, con un nuovo post su Instagram, Crocs ha dato inizio alla messa in vendita delle ciabatte sul proprio sito, ovviamente in edizione limitatissima.



Nel momento in cui scriviamo questa notizia, le Crocs di Shrek sono ancora acquistabili sul sito web Crocs.com. Il prezzo delle ciabatte si aggira tra i 44 e i 48 Euro, a seconda del modello prescelto (ci sono infatti sia la versione Toddler, che va dal numero 19 al numero 28, che la versione Kid, che va dal 28 al 34). Sfortunatamente, per il momento le Shrocks in versione "adulto" sembrano essere esaurite.



Ovviamente, queste ciabatte vantano un fortissimo branding a tema Shrek: al di là del colore verde della calzatura, infatti, abbiamo una replica del naso e delle orecchie di Shrek posizionata su ciascuna delle due ciabatte, che fornisce loro uno stile inconfondibile. La chiusura mobile posteriore, inoltre, è rivestita di un materiale morbido che ricorda il "gilet" dell'orco più amato del mondo, mentre sul lato troviamo, sempre in verde, la "S" di Shrek.



Accanto alle ciabatte in edizione limitata, su Crocs.com è possibile anche acquistare una spilla con il faccione di Shrek, venduta a 4,95 Euro. Quest'ultima fa parte della serie Jibbitz dell'azienda americana, ed è stata pensata per essere inserita come personalizzazione su qualsiasi footwear della linea Crocs, in modo da esprimere il vostro amore per l'orco di DreamWorks.