Quanto crescono gli stipendi in Europa? L'Italia è tra le nazioni peggiori

Nel corso degli ultimi tre anni tantissimi italiani hanno visto il loro potere d'acquisto diminuire clamorosamente. Cosa significa questo? Che a causa dell'inflazione il costo della vita è salito mentre gli stipendi sono rimasti più o meno uguali, dunque la possibilità di spesa è calata. Ma solo in Italia crescono poco gli stipendi?

Stando ai dati del 2022, gli stipendi orari medi sono aumentati in tutti i 27 Paesi membri, c'è però qualche nazione che è stata più virtuosa di altre. La media europea è stata di +4,4%, l'Italia però è cresciuta meno, fermando gli aumenti soltanto a +2,3%. Guardando ai dati Eurostat pubblicati il 20 aprile 2023, l'Italia è dunque fra le nazioni che vedono crescere meno gli stipendi dei dipendenti assieme a Malta, Finlandia e Danimarca. A crescere maggiormente invece sono stati i salari ungheresi, +16,4%, poi Bulgaria, Lituania, Romania e Polonia. La Germania è sostanzialmente attorno alla media europea del 4,4%, mentre Francia, Spagna e Svezia si son trovate al di sotto della media della Zona Euro.

Guardando più in dettaglio alla situazione italiana, la retribuzione oraria media è passata da 20,80 euro all'ora a 21,20 euro, almeno per quanto riguarda i settori dell'industria, delle costruzioni e dei servizi. La media UE invece parla di una retribuzione da 22,90 euro all'ora, mentre nella Zona Euro si guadagna mediamente 25,50 euro all'ora, siamo dunque tristemente indietro sul fronte degli stipendi. Sempre secondo i dati Eurostat, a vedere gli aumenti migliori sono stati soprattutto il settore dell'estrazione mineraria, le attività professionali, scientifiche e tecniche, le forniture di energia elettrica, gas, vapore e condizionamento e infine le attività finanziarie e assicurative.



