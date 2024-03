La cover dei Tenacious D di 'Baby One More Time' di Britney Spears è bellissima

Date il benvenuto ai Tenacious B, dove la “B” sta per Britney Spears. Jack Black infatti ha pubblicato sul proprio account ufficiale Instagram un video, in compagnia del compagno di band Kyle Gass, in cui i due di esibiscono in una cover di “Baby One More Time” di Britney Spears, la hit del 1998 che ha reso celebre la popstar americana.

Ma non è tutto, perchè nel weekend Jack Black, parlando con Entertainment Tonight, ha voluto mandare un messaggio alla Spears: “Britney, se stai guardando, ti amo. Adoro la canzone. Spero piaccia anche a te la nostra cover” ha affermato, commentando la breve clip che è immediatamente diventata virale sui social.

Sotto il post, infatti, sono tantissimi i commenti degli utenti, che si aggiungono agli oltre 3 milioni di like racimolati in pochi giorni. C’è chi chiede la versione integrale, ma anche chi vuole un album intero di cover dei Tenacious D dedicato a Britney Spears.

Lo stesso Jack Black si è detto entusiasta al pensiero di collaborare con la Spears: “sono qui, sono pronto quanto te. Sto aspettando vicino al telefono” ha affermato il cantante, sebbene una collaborazione di questo tipo sia improbabile visto che Britney Spears qualche mese fa ha smentito un ritorno nell’industria musicale ed ha chiuso le porte ad un nuovo album, dopo le indiscrezioni trapelate che la volevano al lavoro su un disco. Nulla però vieta a Black e Gass di registrare un album di cover.