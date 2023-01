Cottura diretta e indiretta, vediamo quali sono le differenze per stupire gli ospiti

Cosa c'è di meglio di una bella grigliata? L'inebriante e insostituibile odore del cibo mentre viene cotto sul barbeque, con in mano una birra fresca, è un momento di puro piacere. L'addetto alla griglia degno di portare questo nome deve conoscere la cottura della carne, che può essere diretta e indiretta, ma qual è la differenza?

Prima di tutto dovete sapere che entrambi sono termini che si riferiscono alla cottura alla griglia o a fuoco aperto. Utilizzando il metodo diretto cuocerete il cibo direttamente sopra la fonte di calore - e quindi sopra la griglia - mentre la cottura indiretta si riferisce alla cottura adiacente alla fonte di calore.

La grigliatura diretta (che avviene per conduzione o irraggiamento) è per cibi che non hanno bisogno di lente cotture: verdure, hamburger, hot dog, semplici fettine o altro. Tutto ciò che si cucina in una padella direttamente sopra una fonte di calore, quindi, può essere definito un metodo di cottura diretto.

La cottura indiretta (che avviene convezione) è per cibi che impiegano più tempo a cuocere ed è più simile a ciò che avviene all'interno di un forno. Il cibo non deve trovarsi sopra la fonte di calore diretta e il coperchio del barbeque deve essere chiuso. In questo modo avremo quindi un sistema chiuso dove il calore non investe direttamente il cibo, ma lo cuoce in modo indiretto per convezione del calore. Quest'ultimo metodo viene utilizzato per cucinare grandi pezzi di carne (come ad esempio quella di wagyu), senza bruciare l'interno, ma donando una perfetta succosità.

Ricordate quindi: la conduzione (cottura diretta) è il processo mediante il quale il calore viene trasferito dall'estremità più calda a quella più fredda di un oggetto, mentre la convezione è un passaggio del calore attraverso i fluidi o i gas (acqua, olio, aria) e avviene quando i moti convettivi (in questo caso il vapore o flusso dell'aria del barbecue) favoriscono la trasmissione del calore.

Troppe regole, vero? Forse è meglio una carbonara.