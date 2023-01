Costruire una chitarra riciclando alluminio dalle lattine? Si può fare!

L’alluminio è un materiale sempre più riciclato in tutto il mondo, ormai utilizzato dai colossi della tecnologia per smartphone e computer, come dimostra il Nothing Phone (1) con scocca in alluminio green. Può essere usato anche per creare una chitarra elettrica? La risposta è affermativa, ma il processo è davvero pericoloso.

A mostrarcelo è Burl’s Art su YouTube, il quale ha raccolto lattine di soda per oltre un anno da viaggi in campeggio e barbecue arrivando a quota 1000 lattine. L’idea nobile di riciclarle per portare a termine un fantastico progetto DIY ( Do It Yourself, ovvero fai-da-te) è piuttosto insolita ma, in fondo, per gli spettatori di YouTube si fa questo e molto altro ancora, soprattutto per illustrare le potenzialità di questo materiale.

L’industria del riciclo dell’alluminio ha ormai raggiunto una posizione di rilievo nel panorama mondiale, avendo una riciclabilità infinita e un ruolo cruciale nella tutela dell’ambiente. Questo Burl’s Art lo sa bene, ma ha deciso per un approccio completamente suo, addirittura costruendo in tre mesi una fornace adeguata alla fusione delle lattine.

Il processo mostrato nel video è chiaramente molto pericoloso, e per questo lo youtuber procede con ulteriore cautela essendo il suo primo approccio alla preparazione di barre di alluminio. Altrettanto importante è la creazione degli stampi nei quali porre l’alluminio fuso in un secondo momento per creare le varie parti della chitarra elettrica, che poi vengono tagliate, levigate e lucidate a dovere.

Non sono mancati attimi di frustrazione a causa degli errori nella preparazione del corpo dello strumento, ma la perseveranza di Burl’s Art lo ha portato infine alla produzione del modello da lui desiderato, dopo addirittura due tentativi falliti. Il risultato finale è però mozzafiato: spartano e lucido, dal design industriale, lo strumento suona perfettamente e si fa certamente notare.