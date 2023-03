Quanto costa un uovo di Pasqua firmato Ernst Knam?

Ernst Knam è sicuramente uno degli Chef Pâtissier più amati d'Italia, complice il successo mediatico ottenuto con il programma “Bake Off”, che lo ha reso riconoscibile anche da un pubblico non specializzato. Data la sua fama è naturale che le sue creazioni siano tra le più ambite dai trendsetter. Ma quanto costano le sue uova di Pasqua?

Ovviamente i prezzi dipendono dalla grammatura e dalle materie prime impiegate. Si va dalle classiche uova realizzate con cioccolato al latte, fondente o bianco rivestite per l'occasione di un delizioso packaging che ricorda un abito haute couture, complete di sorpresa a base di dragées alla nocciola (o marshmallow per chi desiderasse acquistare dallo shop online), dalla misura 1 a 22 euro alla 10 a 330 euro.

Siamo poi a 65 euro per l'Uovo senza nome, una creazione al cioccolato al latte decorato con dei piccoli fiorellini in cioccolato fondente e bianco colorato in varie nuance, per scendere 58 euro della misura 2 dell'uovo Nudo e crudo in cioccolato fondente Perù Pachiza 70% con pareti in caramello sabbiato. Ci attestiamo sui 55 euro per la Linea natura ispirata all'arte scultorea, in cui è possibile scegliere tra l'uovo bonsai, ape, fungo o lumaca.

Più convenienti le uova Brush tecnique a 45 euro per i tre pezzi: il primo al cioccolato bianco con seconda camicia di fondente Perù Pachiza 70% e pennellate al cioccolato fondente e latte; il secondo con prima camicia in cioccolato bianco, seconda al latte 39% con pennellate al cioccolato fondente e latte; il terzo con doppia camicia al cioccolato bianco con pennellate al cioccolato fondente e latte.

33 euro è il costo della linea Pollock sempre disponibile in cioccolato al latte, fondente o bianco, ispirata al celebre pittore che fece del dripping (una particolare tecnica di colatura del colore sulla tela) il suo cavallo di battaglia.

Dulcis in fundo sarà possibile aggiudicarsi a 115 euro anche il Cuore Rovesciato, un uovo benefico a forma di cuore, i cui ricavati verranno devoluti alla fondazione TOG che si occupa di percorsi di riabilitazione neurologica per bambini affetti da lesioni al sistema nervoso.

Le uova Knam però saranno presenti anche nella grande distribuzione grazie a una collaborazione con Dolci Preziosi che le propone a un prezzo decisamente ridotto. Otto diverse proposte di qualità eccellente con cacao monorigine dal Ghana. Dai classici: cioccolato al latte 39%, fondente 70% e bianco alle varianti più fantasiose come nocciolato al latte, bianco con arachidi e pistacchi, passion fruit, fondente al 70% con i lamponi e caramello. Anche in questo caso tutte le uova conterranno una gradita sorpresa, presente anche in quelle di pasticceria, ovvero le dragees di nocciola con cioccolato al latte. Il costo? Dai 12 ai 15 euro.

Se vi piace il cioccolato a Milano sta per aprire il nuovo caffè Rivoire, locale storico che ha la sede originale a Firenze.