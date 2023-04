Quanto costa un Rolex Daytona nuovo? I prezzi aggiornati al listino 2023

E' uno degli orologi Rolex più venduti insieme a Submariner e Datejust. Parliamo del Rolex Daytona, orologio sportivo tra i più celebrati al mondo per la sua storia, il legame con il mondo delle corse e per le caratteristiche tecniche che lo hanno reso un cronometro superlativo di grande attrattiva. Ma quanto costa il Daytona della Rolex?

Quanto costa il Rolex Daytona in acciaio?

Rolex Cosmograph Daytona è disponibile in varie referenze sia in acciaio che realizzate con materiali nobili, dall'oro giallo all'oro bianco, passando per il platino. Il modello più economico è quello con bracciale e cassa in acciaio Oystersteel (lega metallica brevettata da Rolex) con quadrante bianco o nero, in questo caso il prezzo di listino per la versione 40mm è pari a 15,200 euro.

Quanto costa il Rolex Daytona tutto d'oro?

Discorso diverso invece per il prezzo del Rolex Daytona tutto in oro, in questo caso parliamo di un cronografo con bracciale Oystersteel e cassa completamente in oro giallo al prezzo di 39.800 euro per la versione da 40mm. Rolex Daytona in oro bianco o oro rosa costa 42.700 euro, in entrambi i casi il prezzo è riferito alla referenza con diametro cassa da 40mm.

Quanto costa un Rolex Daytona usato

Come noto, gli orologi Rolex costano tanto ma questo vale sia per il nuovo che per l'usato e anzi, spesso il prezzo di un Rolex è persino maggiore rispetto al listino. Questo perché i segnatempo nuovi hanno una lista di attesa molto lunga (ecco quanto bisogna aspettare per comprare un Rolex) e dunque si è sviluppato nel tempo un florido mercato del secondo polso, con prezzi però molte volte raddoppiati o persino triplicati rispetto al nuovo. Il nostro consiglio è quello di evitare il mercato grigio rivolgendosi sempre e solo a boutique Rolex e rivenditori noti e qualificati.

Per quanto riguarda invece i vintage di derivazione storica, in questo caso esistono numerose referenze del Rolex Daytona del valore di centinaia di migliaia di euro, veri e propri pezzi da collezione e da investimento.