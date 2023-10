Quanto costa un orologio di Cartier? Prezzi aggiornati listino 2023/2024

Quanto costa un orologio di Cartier? Rispondere a questa domanda non è semplice dal momento che ad oggi Cartier ha in catalogo oltre 350 referenze di orologi da uomo e da donna, segnatempo capaci di soddisfare tutte le esigenze e tutte le tasche. Vediamo i prezzi dei modelli più iconici e richiesti della maison, aggiornati al listino 2023/2024.

Partiamo da un punto di riferimento certo: qual è l'orologio di Cartier più economico? Si tratta del modello Ronde Must de Cartier con cassa tonda in acciaio da 29 millimetri e cinturino in materiale non di origine animale, proposto al prezzo di listino di 2.970 euro. La versione 36 millimetri con le medesime caratteristiche costa invece 3.250 euro, allo stesso prezzo troviamo l'iconico Cartier Tank Must (modello piccolo) in acciaio versione al quarzo o con movimento SolarBeat ad energia solare mentre per il modello grande al quarzo si parte da 3,400 euro. Cartier Santos Dumont con cinturino in pelle e movimento al quarzo costa 4,300 euro (modello piccolo, modello grande a partire da 4.600 euro). Santos de Cartier è in vendita con prezzi a partire da 7.750 euro con cassa in acciaio, ma sono disponibili anche varianti con cinturino in pelle. Per i modelli più preziosi con quadrante e ghiera diamantati o realizzati con materiali nobili come oro giallo, oro bianco e oro rosa i prezzi ovviamente salgono fino a toccare e superare i 60.000 euro.

Volete sapere invece qual è l'orologio Cartier più costoso in assoluto? Si tratta del Cartier Clash Unilimited con cassa in oro bianco rodiato 750/1000 con 178 diamanti taglio brillante da 1.21 carati, quadrante in oro bianco rodiato 750/1000 con 62 diamanti taglio brillante e diamante taglio princesse, bracciale reversibile in oro bianco rodiato con 179 onici e 4435 diamanti taglio brillante. Il prezzo? 454.000 euro.

