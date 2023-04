Quanto costa oggi un Rolex Submariner nuovo a listino?

Abbiamo visto il prezzo di un Rolex Daytona, scopriamo ora quanto costa il Rolex Submariner, un diver sportivo caratterizzato da un design che potremmo ormai definire classico, capace di ispirare anche i segnatempo di molte altre Maison svizzere e giapponesi.

Quanto costa il Submariner listino 2023

Nel 2023, Rolex Submariner senza data viene proposto in una sola versione: il prezzo è di 9.145 euro per il modello con cassa in acciaio da 41mm e bracciale Oyster sempre in acciaio. Nel caso del Submariner date invece referenze, modelli e prezzi cambiano, come vedremo tra poco.

Quanto costa il Submariner con datario

Volete un Rolex Submariner con datario? In questo caso potete optare per modelli in acciaio, acciaio e oro giallo, solo oro giallo, oro rosa o oro bianco. Il prezzo del Submariner con cassa 41mm e bracciale in acciaio con lunetta in ceramica verde o nera è fissato a 10.350 euro, i modelli in materiali nobili hanno prezzi sostanzialmente più alti variabili da 17.000 a oltre 35.000 euro a seconda della referenza scelta.

Quanto costa il Rolex Submariner quadrante nero

Il più iconico, uno dei Rolex più desiderati in assoluto e vero status symbol, il Rolex Submariner con quadrante nero è disponibile in due versioni. Interamente in acciaio con cassa 41mm senza lente ciclopica e datario a 9.145 euro oppure in versione 41 mm con bracciale in acciaio o acciaio e oro e datario a partire da 10.350 euro.