Quanto costa mangiare in un ristorante stellato? Ci sono opzioni per tutte le tasche

Appuntamento galante, anniversario con la vostra dolce metà, ricorrenza da festeggiare in famiglia o semplice curiosità gastronomica: i motivi per cui pranzare o cenare in un ristorante stellato sono davvero tantissimi, e tutti egualmente validi. Ma quanto costa esattamente un pasto in un ristorante insignito della prestigiosa Stella Michelin?

Una risposta univoca, purtroppo, non esiste. Le variabili in gioco sono davvero tantissime, e vanno dalla collocazione geografica del ristorante (uno in centro a Roma vi costerà sicuramente più di uno sull'Appennino abruzzese, per esempio), dalla proposta dello chef (numero di portate, tipo di proteine), dalla scelta di un menù degustazione o di uno alla carta e, soprattutto, di un eventuale accompagnamento di vini, che può facilmente far raddoppiare il conto rispetto ai commensali astemi.

Dalla nostra esperienza e dalla consultazione della Guida Michelin, possiamo confermarvi che, se davvero dei "range" di prezzo esistono, essi sono più o meno i seguenti:

Ristorante a una Stella Michelin: tra i 100 e i 200 Euro a persona per un menù degustazione, con una maggiorazione di circa 60-80 Euro per un accompagnamento di vini. Il prezzo per portata si aggira facilmente sui 35-40 Euro.

Ristorante a due Stelle Michelin: tra i 150 e i 250 Euro a persona per un menù degustazione. Anche qui, dovete tener presente un sovrapprezzo di circa 80-100 Euro (o più, a seconda della cantina) per un accompagnamento di vini. In questo caso, i prezzi per portata sono attorno ai 50 Euro.

Ristoranti a Tre Stelle Michelin: non meno di 250-300 Euro a persona per un menù degustazione, con una variazione di prezzo enorme tra un ristorante e l'altro. Lo stesso vale per la cantina dei vini e per le portate singole: è veramente difficile, in questo caso, dare un prezzo medio, ma preparatevi a spendere molto.

Menzione a parte la meritano i ristoranti non stellati della Guida Michelin, ovvero quei locali "in odore di Stella" che, per un motivo o per l'altro, non hanno infine ottenuto la pregiata certificazione. In questi casi, assolutamente meritevoli di una prova, i prezzi dei menù posso essere anche decisamente più bassi rispetto ad uno stellato vero e proprio, al punto che spesso i 100 Euro sono il tetto massimo per una degustazione, con prezzi dei singoli piatti attorno ai 20-30 Euro.

Certo, le eccezioni ci sono sempre, e vale la pena segnalarle. Per esempio, tempo fa vi abbiamo parlato del ristorante Joia di Milano, il primo locale vegetariano stellato in Italia e in Europa, che offre, accanto al suo menù degustazione (da 120 Euro a persona, vini esclusi), anche uno speciale "menù pranzo" con degli assaggi di più portate diverse al prezzo di soli 25 Euro a persona.

Dal lato opposto abbiamo il Sublimotion di Ibiza, che non ha un vero e proprio menù, ma delle "esperienze gastronomiche", il cui costo arriva fino all'esorbitante cifra di 1.700 Euro a persona. Non certo una cena (o un pranzo) per tutte le tasche, insomma. Per di più, il ristorante ha "solo" due Stelle Michelin: allo stesso prezzo potreste prenotare un paio di cene in un ben più blasonato ristorante 3*.