Quanto costa mangiare da Massimo Bottura? I prezzi da capogiro dell'Osteria Francescana

Il prezzo di un menù in un ristorante stellato varia molto a seconda della proposta dello chef, perciò è impossibile farsi un'idea precisa dei costi di una cena in un locale insignito della prestigiosa stella Michelin. Tuttavia, Massimo Bottura, uno dei guru della ristorazione italiana, ha svelato il prezzo di una cena alla sua Osteria Francescana.

Per chi non lo sapesse, l'Osteria Francescana è un ristorante tre Stelle Michelin situato nel centro di Modena: il locale ha ottenuto la prima stella nel 2002, e da allora ha macinato record su record e successi su successi, con punteggi altissimi sulle principali guide italiane e globali. Nel 2016 e nel 2018, addirittura, l'Osteria Francescana è stata eletta il miglior ristorante al mondo dal magazine britannico Restaurant e dalla sua World's 50 Best Restaurants.

L'idea di cucina di Massimo Bottura è quella di raccontare il paesaggio italiano e la tradizione del Bel Paese, facendolo però in maniera audace: lo stesso Bottura, infatti, definisce la sua cucina come "una collisione di idee, di tecniche e di culture. Non è matematica, è emozionante". Tra i piatti più noti dello chef abbiamo i suoi Tortellini, proposti nel ristorante in due varietà, ossia in crema di Parmigiano Reggiano e in brodo di cappone.

Ora che vi abbiamo fatto venire l'acquolina in bocca, però, dobbiamo darvi anche la brutta notizia: un menù degustazione da Bottura costa 325 Euro a persona, vini esclusi. Se volete un assaggio delle specialità della cantina dell'Osteria Francescana, infatti, dovrete pagare altri 210 Euro a persona, per un conto che in totale supera facilmente i 500 Euro a testa.

Certo, il menù degustazione, chiamato "Vieni in Italia con me", propone ben 12 specialità diverse, tra cui abbiamo una "Zuppa di Pesce del nord dell'Atlantico", il "Risotto che vuole essere un Borlengo", la "Porchetta di Rombo", il "Daino grigliato con i suoi contorni" e altre portate più sperimentali, tra cui "Cambiamento Climatico: Siccità del Po", "Un viaggio nel Bel Paese: il nord che incontra il sud" e "Think Green is a State of Mind".

Il prezzo di un menù degustazione firmato da Massimo Bottura è dunque molto simile a quello del menù pasquale di chef Antonino Cannavacciuolo proposto quest'anno a Villa Crespi. Se preferite gettarvi sui piatti alla carta, invece, sappiate che un antipasto vi costerà circa 80 Euro, un primo tra gli 80 e i 90 Euro e un secondo tra i 110 e i 150 Euro. Prezzo fisso per i dolci: 60 Euro ciascuno, per chiudere in dolcezza una serata che potrebbe costarvi carissima.