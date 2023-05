Quanto costa una crociera nel Mediterraneo? Il miglior periodo per partire

Il "crocierismo" è un tipo di turismo che conquista per i numerosi servizi offerti ai viaggiatori, oltre ai pacchetti dedicati. Ma se non siete mai stati “per mare” vi giungerà legittimo porvi la seguente domanda: quanto costa una crociera?

Cominciamo col dire che i costi variano molto a seconda delle destinazioni e dei periodi dell'anno selezionati, delle mete e gli itinerari previsti, dalla tipologia di cabina scelta, oltre ai vari servizi extra. Il nostro articolo si baserà su una stima prevista confrontando i prezzi delle compagnie di navigazione più conosciute in Italia per il mese di giugno, un periodo estremamente favorevole per partire in crociera.

Per una crociera nel Mediterraneo di 8 giorni (tra le più economiche) con tratta Italia-Spagna-Francia il costo varia dai 400 ai 650 € per persona/soggiorno, ma ci sono anche alternative che toccano isole come Malta o la Corsica entro la fascia di prezzo indicata.

Il miglior preventivo lo fa MSC Crociere che con i suoi 399 euro prevede la partenza da Livorno, approda a Valencia per poi toccare Tarragona, Toulon, Genova e poi Civitavecchia con prezzo calcolato in cabina standard interna e comprensivo di pensione completa con bevande ai pasti, bambino gratis fino ai 12 anni e ricco programma di intrattenimento di spettacoli teatrali, oltre all'accesso alle aree ricreative come palestra, piscina e strutture sportive all'aperto.

Differisce di poco il prezzo richiesto da Costa Crociere che per la medesima tratta chiede la cifra di 629 euro, variando di poco le fermate: stavolta la partenza è da Civitavecchia, ci si ferma poi a Genova, Marsiglia, Barcellona, Cagliari e infine Napoli. Il prezzo è sempre calcolato in cabina standard interna comprensivo di pensione completa (stavolta le bevande sono escluse), spettacoli a bordo compresi e bambini gratis fino ai 17 anni.

Per una cabina esterna o con balcone si può arrivare a spendere anche 200-300 euro in più, mentre i prezzi lievitano ulteriormente in caso di suite, dove il prezzo può addirittura quadruplicare arrivando ai 2000 euro a soggiorno.

Da ritenersi sempre escluse le "mance", ovvero i c.d. costi di servizio relativi alla pulizia delle cabine e al servizio ai tavoli e al bar (il cui prezzo di norma si aggira attorno alle 10 euro al giorno a persona), oltre alle tasse, ai servizi portuali, all'assicurazione e a un eventuale volo e trasferimento, così come per tutte le varie escursioni previste che possono avere un prezzo variabile dalle 35 alle 200 euro per persona.

A parte sarebbero ovviamente anche i trattamenti come i massaggi, la SPA ed eventuali prestazioni aggiuntive come il servizio in camera.

Superiore il prezzo per una crociera nelle isole greche, per la tratta Italia-Grecia con fermate che variano da Cipro a Montenegro si può spendere dai 700 agli 800 euro circa, con partenze da Catania, Taranto, Bari, sempre alle medesime condizioni indicate sopra. Mentre per il romantico itinerario Venezia-Santorini i prezzi lievitano fino a 1500-1600 euro a persona.

Una crociera nel Mar Rosso salpando da Genova, dove oltre all'Italia, alla Francia e alla Grecia si toccano anche le coste dell'Egitto, della Giordania o addirittura dell'Arabia Saudita può invece partire da una cifra di 700 euro a salire, tenendo presente che questo itinerario viene effettuato solo nei mesi invernali e prevede almeno 15 giorni di viaggio.

