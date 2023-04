Quanto costa un Audemars Piguet Royal Oak a listino?

Abbiamo visto quanto costa un Rolex Daytona nuovo nel 2023, scopriamo ora quanto costa un Royal Oak a listino, segnatempo di punta di Audemars Piguet e indubbiamente uno degli orologi sportivi più desiderati dagli appassionati.

Il modello più venduto della collezione Audemars Piguet è il Royal Oak automatico 41 mm, un orologio con cassa e bracciale in acciaio, vetro e fondello in zaffiro con trattamento antiriflesso e corona avvitata, quadrante disponibile in nei colori blu, nero, grigio, verde o bianco. Il prezzo? 27.900 euro, ma preparatevi ad una lunga attesa poiché per acquistare un Audemars Piguet Royal Oak potreste dover attendere anche alcuni anni.

Leggermente più economica è la versione con cassa da 37 millimetri in vendita a 26.600 euro mentre la versione 34 mm ha un prezzo di 25.400 euro, con 17.300 euro potete invece comprare un Royal Oak al quarzo con cassa da 33 millimetri, misura particolarmente adatta al pubblico femminile.

Esistono poi referenze del Royal Oak in materiali nobili come oro e platino, con ghiera ornata da diamanti e brillanti e persino Royal Oak interamente realizzati in ceramica. In questo caso però i prezzi sono ovviamente molto più elevati e partono da 50.000 euro fino a oltre 300.000 euro per i modelli più preziosi.