Quanto costa l'affitto dei negozi di lusso? Anche una strada italiana nella Top 10

Tutti conosciamo il prestigio di strade come Via Montenapoleone a Milano o Via del Corso a Roma, piene di brand e negozi luxury, vi siete però mai chiesti quanto costi l'affitto in strade come queste e quali siano le più costose al mondo?

Risponde a questa domanda un nuovo report di Cushman & Wakefield, che ha pubblicato l'elenco delle 10 strade più costose al mondo in termini di affitto al metro quadro - e c'è anche una rinomata via italiana.

La quinta strada più costosa al mondo è Avenue des Champs Elysées, la famosa strada dello shopping luxury a Parigi: qui l'affitto si paga ogni anno 11.069 euro al metro quadro, ed è un dato anche in discesa del 18% rispetto all'era pre-COVID. Il quarto posto spetta a New Bond Street a Londra: qui si spendono 14.547 euro di affitto all'anno per ogni metro quadro, con anche questo dato in calo dell'11%.

Al terzo posto c'è una strada italiana, l'unica della Top 10 delle vie più costose al mondo: si tratta proprio di Via Montenapoleone a Milano, per la quale un solo metro quadro costa 14.547 euro all'anno, un prezzo in salita del 9% rispetto all'era pre-COVID e del 7% rispetto al 2021.

Il secondo posto spetta alla Cina con la principale strada dello shopping di Hong Kong, Tsim Sha Tsui: qui si spendono ogni anno 15.134 euro al metro quadro. Arriviamo così al primo posto, con l'imbattibile 5th Avenue di New York: qui un metro quadro costa 21.076 euro all'anno, un prezzo in salita del 14% rispetto all'era pre-COVID.

