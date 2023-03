Quali sono le cose più irritanti quando si viaggia in aereo? Risponde un sondaggio

Cosa ci dà maggiormente fastidio quando viaggiamo in aereo? Per scoprirlo Passport-Photo.Online ha intervistato oltre 1.000 viaggiatori e quelli che seguono sono i risultati del sondaggio. Combaciano con ciò che odiate anche voi? Scopriamolo.

Partiamo subito: chi viaggia in aereo odia visceralmente quei passeggeri che saltano in maniera spudorata la fila del check-in o dei controlli di sicurezza. È un atteggiamento che risulta fastidioso al 78% delle persone intervistate. Quanto frequentemente avviene questo? Secondo il 35% succede spesso o molto spesso.

Parecchi fastidi sono poi legati al COVID-19: il 67% degli intervistati non è soddisfatto delle restrizioni di viaggio in continuo aggiornamento, mentre il 66% ha criticato il bisogno di fare i tamponi. La percentuale sale quando si parla di non mantenere il distanziamento sociale mentre si è in coda (70%) e di chi non indossa correttamente la mascherina (74%).

Anche avere problemi di peso e di dimensioni per i bagagli è un aspetto particolarmente odioso e frustrante: lo ritiene fastidioso o molto fastidioso il 48% degli intervistati. Arriviamo così a ritardi e cancellazioni dei voli: il 77% degli intervistati trova questo aspetto particolarmente fastidioso, con il 40% che ritiene che questo accada spesso e molto spesso. E voi, cosa odiate maggiormente? Avete ripreso a viaggiare dopo i terribili anni del COVID-19?



