Cosa vuol dire Tudor in italiano? Il significato esatto del nome

Tudor viene fondata come "costola" di Rolex, ma sapete cosa vuol dire il nome Tudor e che significato ha questo marchio? Ripercorriamo la storia di questa azienda svizzera che da quasi cent'anni produce segnatempo di lusso ad un costo accessibile.

Tudor nasce da una intuizione di Hans Wilsdorf, già fondatore di Rolex (sapete che cosa cambia tra Tudor e Rolex?), che da alcuni anni stava pensando di realizzare orologi da piazzare sul mercato ad un prezzo più basso, pur mantenendo la qualità del marchio più blasonato.



Questa società si chiama inizialmente Montres Tudor S.A. e vede la luce nel febbraio del 1926 quando la casa Veuve de Philippe Hüther registra il marchio The Tudor per conto di Hans Wilsdorf, che ne diventa l'unico licenziatario, fino a diventarne proprietario nell'ottobre del 1936.



E' proprio in questo periodo che Hans disegna il nuovo logo dell'azienda, ovvero la rosa della dinastia dei Tudor all'interno di uno scudo, a testimoniare l'unione della forza e della robustezza con la grazia e la bellezza delle linee dei segnatempo dell'epoca.



Il marchio Tudor quindi non è una parola inventata come Rolex (ecco cosa vuol dire il nome Rolex) ma è di fatto semplicemente il cognome della celebre dinastia che regnò in Inghilterra dal 1485 (con Enrico VII) al 1603 (Elisabetta I).