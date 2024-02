Cosa vuol dire Rolex, il nome ha un significato particolare?

Quando parliamo di orologi di lusso, pochi altri marchi al mondo sono conosciuti come Rolex. Ma cosa vuol dire precisamente Rolex e quando nasce questo nome, ormai da tanti anni sinonimo di lusso e prestigio?

Secondo una leggenda, il fondatore di Rolex Hans Wilsdorf avrebbe ideato e depositato il marchio Rolex in Svizzera nel lontano 1908. La registrazione del marchio specifica che Rolex sarebbe la contrazione del termine "horlogerie exquise" che indica generalmente l'alta orologeria di pregio.

Dall'unione di questi termini, Hans avrebbe ricavato la parola Rolex, poi usata come marchio commerciale per la sua attività. C'è da dire che questa versione non è mai stata confermata dal fondatore o dalla stessa azienda, che anzi sul suo sito propone una narrazione diversa, riportando le parole di Hans Wilsdorf:

"Ho provato a combinare tutte le lettere dell’alfabeto, in ogni modo possibile. Avevo così a disposizione qualche centinaio di nomi, ma nessuno mi piaceva. Una mattina, mentre mi trovavo sull’imperiale dell’omnibus allora trainato da cavalli, lungo la Cheapside della City di Londra, un lampo di genio mi suggerì questo nome: Rolex."

A oltre 100 anni di distanza dalla fondazione, Rolex si impegna nella produzione di orologi di altissima qualità curati in ogni minimo dettaglio, particolari che hanno contribuito al successo dei segnatempo della Maison svizzera.