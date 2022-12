Che cosa vuol dire orologio Rolex full set? Ecco la spiegazione

Se vi state avvicinando al mondo degli orologi Rolex (a proposito, sapete perché è difficile comprare un Rolex nel 2022?) potreste imbattervi in una denominazione particolare, ovvero "full set"... ma cosa vuol dire orologio Rolex full set? Facciamo chiarezza!

Nel mondo dell'orologeria si parla di full set per riferirsi a quegli orologi (spesso di secondo polso, ma non necessariamente) venduti con tutto il corredo originale. Potreste imbattervi in annunci di rivenditori e privati che offrono Rolex full set ad un prezzo generalmente più alto rispetto all'acquisto del solo segnatempo, questo perché il corredo ha un suo valore specifico ed è molto ricercato dai collezionisti.

Cosa si intende per corredo? Premesso che i contenuti di ogni confezione sono variabili in base all'anno di produzione e anche al tipo di orologio, generalmente per full set ci si riferisce alla presentazione della confezione originale (scatola e controscatola), garanzia cartacea o in formato tesser, eventuali cataloghi e depliant, cuscinetto originale e sigillo di garanzia.

E' chiaro che un Rolex (ma il discorso vale per qualsiasi altro segnatempo di lusso o media fascia) con il corredo originale abbia un valore superiore rispetto al solo orologio, dunque valutate bene se siete disposti a spendere qualcosa in più per il set completo, una soluzione comunque sempre preferibile per aumentare il valore economico in caso di futura rivendita del vostro Rolex.

