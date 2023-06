Cosa sta succedendo tra Fedez e Luis Sal? Lotta all'ultimo video per il Muschio Selvaggio

Soap opera e fiction sono famose per avere al loro interno trame complesse e faide intestine fra vari personaggi, a volte però la realtà sa essere anche più accattivante e magnetica di ciò che passa la televisione: avete sentito cosa sta succedendo tra Fedez e Luis Sal con la questione Muschio Selvaggio?

YouTube Italia sta probabilmente vivendo uno dei suoi momenti più surreali di sempre, e non sono pochi gli utenti che si stanno chiedendo se sia tutto vero oppure si tratti di una gigantesca e geniale trovata di marketing. Non che il canale Muschio Selvaggio avesse bisogno di popolarità, intendiamoci, parliamo di un hub con 1,15 milioni di iscritti solo sulla piattaforma di Google, bisogna poi aggiungere tutti gli utenti che ascoltano i podcast sulle principali piattaforme italiane. Tuttavia negli ultimi tempi qualcosa è successo, le puntate hanno in effetti perso un po' di pubblico e tutti i commenti ai video si sono concentrati su un'unica questione: che fine ha fatto Luis Sal?

Co-fondatore assieme a Fedez del Muschio Selvaggio, nel giro di qualche anno Luis Sal è diventato una vera e propria celebrità su YouTube e non solo, l'anima più riflessiva del podcast opposta al carattere più irruente di Federico Lucia. Un mix che da oltre 3 anni funziona e fa divertire, talvolta anche emozionare e riflettere, da qualche settimana però Luis Sal è sparito dalle trasmissioni. Fedez si è ritrovato da solo in uno studio chiaramente pensato per due host, senza che nessuno sapesse che fine avesse fatto il co-conduttore e co-fondatore del programma. L'ultima puntata con Luis Sal risale ormai a quattro mesi fa, pubblicata il 30 gennaio 2023, e solo il 7 giugno Fedez si è deciso a raccontare la sua versione della storia - generando più di 2 milioni di visualizzazioni. Per saperne di più vi consigliamo di vedere il video su YouTube (che trovate in alto), anche perché attorno alla questione stanno lavorando diversi avvocati ed è particolarmente delicata, per farla breve però secondo Fedez ci sono stati dei malumori sulla gestione del podcast e questo ha causato l'allontanamento di Luis Sal dallo studio milanese del Muschio Selvaggio.

Beh bisogna dire che mai nome fu più azzeccato, visto che la vicenda sta diventando alquanto wild e fuori controllo: nella serata dell'8 giugno sul canale del Muschio è apparso un video caricato da Luis Sal (che ancora detiene il 50% delle quote societarie del Muschio Selvaggio e, dunque, ha ancora le chiavi d'accesso al canale) nel quale il giovane podcaster e imprenditore spiega la sua verità. Un botta-e-risposta che ha già generato oltre 5 milioni di visualizzazioni, visto che solo la risposta di Luis Sal è attualmente oltre le 3 milioni di views in poco più di 20 ore nel momento in cui scriviamo. Il web ha così potuto ascoltare entrambe "le campane", la questione però è tutt'altro che risolta. Bisogna chiarire cosa ne sarà del podcast, del canale YouTube e della società creata da Fedez e Luis Sal al 50%, che dunque stanno vivendo un vero e proprio stallo alla messicana di natura legale. Non ci resta che attendere una nuova puntata di questa storia diventata - senza alcun dubbio - più avvincente di molte fiction...



Nel frattempo Fedez è anche impegnato con il Love MI 2023 in programma a Milano il prossimo 27 giugno, speriamo non si lasci distrarre troppo dalla questione Muschio Selvaggio!