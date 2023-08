Cosa succede se si fanno 10mila passi al giorno ogni giorno? La sfida di uno youtuber

Il bodybuilder ed influencer Austin Dunham, attraverso un video pubblicato su YouTube ha voluto documentare una sfida in cui si è cimentato. Dunham, nella fattispecie, ha voluto abbandonare il suo “stile di vita sedentario” al di fuori degli allenamenti dove in media effettuava da 3mila a 4mila passi, per aumentare tale soglia.

"Cominciavo a sentirmi letargico, non avevo tutta l'energia che avrei avuto di solito perché stavo seduto gran parte della giornata” ha affermato. Proprio questo aspetto l’ha portato ad auto sfidarsi ed a porsi un obiettivo: fare 10mila passi al giorno per un mese, con la speranza di farla diventare un’abitudine. Al contempo, Dunham ha anche cercato di tenere traccia dei cambiamenti fisici che questo nuovo trend ha portato al suo corpo.

Dopo 30 giorni ed oltre 300mila passi, innanzitutto ha perso un pò di peso. Tuttavia, nel video spiega comunque che stava seguendo un protocollo alimentare durante questa sfida ma i 10mila passi al giorno gli hanno consentito di creare un maggiore deficit calorico favorendo la perdita di grassi. "Il fatto è che quando aumenti il numero di passi giornalieri, aumenti il dispendio energetico giornaliero" ha affermato.

Al di la della perdita di grasso, Dunham ha anche registrato dei benefici importanti in termini di energia e produttività. Ora, cerca di fare almeno 5mila passi al mattino appena sveglio. I miglioramenti sono visibili anche a livello mentale.

"Lavorando da remoto per così tanto tempo, alcuni giorni e alcune settimane mi ritrovo in questo stato depressivo, e mi rendo conto che è perché stavo dentro tutto il giorno, andavo in palestra e tornavo a casa. Ora, con questa novità implementato nella mia routine, sono più rilassato rispetto al passato, oltre ad essere positivo e con meno stress” afferma nel video.