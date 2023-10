Cosa succede se si fanno 100 curl bicipiti ogni 2 giorni per un mese? La sfida

Lo youtuber australiano Laurie Shaw non è nuovo a sfidare il suo corpo. Qualche settimana fa, su queste pagine abbiamo riportato la sfida di 100 burpees al giorno per un mese, con cui ha voluto misurare i cambiamenti al suo corpo. Quest’oggi stiamo qui a parlare di un’altra challenge, che riguarda i bicipiti.

In uno degli ultimi video pubblicati sui suoi canali ufficiali YouTube, Shaw documenta la sua ultima challenge: per un mese ha effettuato 100 curl per bicipiti ogni due giorni, per capire l’impatto sui muscoli. Nell’introduzione del filmato, l’australiano osserva che la parte più difficile della sfida è stata rappresentata dal recupero, e per tale motivo ha deciso di farli a giorni alterni e non ogni 24 ore.

Dopo la prima settimana Shaw afferma di “sentirsi davvero bene. Mi sento come se mi fossi strappato i muscoli in ogni sessione, ma in senso buono. Li sento stanchi, doloranti. Cerco di fare riscaldamento e defaticamento dopo ogni sessione, con molto stretching”.

Discorso diverso dopo la seconda settimana quando Shaw afferma che “i miei muscoli sono completamente ko”, al punto che ha faticato anche ad iniziare le sue sessioni da 100 ripetizioni, nonostante i giorni di riposo aggiuntivi tra gli allenamenti. Nella terza settimana la situazione cambia in positivo e Shaw introduce i curl per bicipiti isolati nella sua routine, diminuendo il peso e riducendo il movimento per isolare al meglio i muscoli. Ovviamente ciò ha reso l’esercizio ancora più impegnativo, ma i risultati sono tangibili alla fine della sfida quando si accorge che riesce a completare le 100 ripetizioni più velocemente. A livello estetico, i bicipiti sono cresciuti di 0,2cm ciascuno, con un aumento di 1cm dopo le 100 ripetizioni.