Cosa sappiamo su "Now and Then", l'ultima canzone dei Beatles in arrivo il 2 Novembre

Paul McCartney aveva parlato di Now and Then qualche mese fa ma solo nelle scorse ore, insieme a Ringo Starr, ha confermato la pubblicazione dell’ultima canzone dei Beatles, che avverrà il prossimo 2 Novembre 2023.

Una pubblicazione che avverrà alle ore 15 italiane e che è stata possibile grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Attenzione però ad etichettarla come una canzone “falsa” o generata da un computer: sia McCartney che Starr hanno spiegato che la tecnologia è stata utilizzata esclusivamente per separare le tracce vocali e del pianoforte presenti nella registrazione originale del singolo, avvenuta nel 1980 nella casa di New York di John Lennon. Consegnata dalla vedova Yoko Ono nel 1994, “Now and Then” è descritta come una “canzone d’amore e di scuse”, come si può intuire anche dal titolo.

Dopo la consegna da parte di Yoko Ono, McCartney, Harrison e Starr avevano considerato l’idea di inserirla nella “Beatles Anthology” pubblicata negli anni 90, dopo aver registrato alcune nuove parti insieme al produttore Jeff Lynne. Tuttavia, il lavoro non era continuato in quanto le tecnologie disponibili all’epoca non consentivano di separare con precisione le tracce vocali e del piano di Lennon. Con il progresso tecnologico e l’utilizzo dell’IA però si è riuscito a fare un buon lavoro e quindi a mettere tra le mani (per chi acquisterà i vinili, CD o musicassette) e nelle orecchie dei fan l’inedita canzone, l’ultima.

La formazione prevede John Lennon alla voce e piano, George Harrison alla chitarra elettrica ed acustica, Ringo Starr alla batteria e Paul McCartney alla chitarra e l’harpsichord elettrico. In post produzione, McCartney ha anche aggiunto un assolo di chitarra come omaggio ad Harrison e dei cori che ha cantato insieme al batterista. Grazie alle tecniche usate in Love sono anche stati aggiunti dei cori provenienti dalle registrazioni di Eleanor Rigby, Because e Here There and Everywhere.