Cosa sappiamo sul concerto di Kanye West all'RCS Arena di Reggio Emilia

“Ma quindi, il concerto di Kanye West a Reggio Emilia si farà o no?” È ciò che si chiedono i fan di Ye da qualche giorno, ovvero da quando sul web è iniziata a circolare la notizia di un possibile live del rapper all’RCF Arena.

Tuttavia, quando sembrava ormai confermata la data del 20 Ottobre, arriva la notizia che il concerto potrebbe slittare di una settimana, al 27 Ottobre 2023. Almeno nel momento in cui stiamo scrivendo, i biglietti ancora non sono disponibili e non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale, tuttavia alcune indiscrezioni riportate da ANSA osservano che lo show potrebbe tenersi il 27 Ottobre dal momento che il preavviso per gli organizzatori sarebbe stato troppo breve e non sarebbe stato possibile organizzare il live per venerdì prossimo.

Occorre precisare che nemmeno dall’entourage dell’artista è arrivata alcuna comunicazione sul possibile evento del 20 Ottobre, ed il prefetto Maria Rita Cocciufa qualche giorno fa aveva affermato che "ci è arrivata la documentazione per la richiesta del concerto per il 20 ottobre”. La macchina organizzativa quindi è in moto ma bisognerà valutare tutto nei minimi dettagli dal momento che per il live sono attese oltre 80mila persone, in un’area che comunque è abbastanza ampia da poterne ospitare 103mila.

Anche il sindaco di Reggio Emilia ha esortato gli organizzatori a dare il giusto preavviso ed ha affermato che “nel pieno rispetto della programmazione musicale di un'arena in gestione ad operatori privati, non si può confondere la disponibilità della città ad affrontare eventi di portata mondiale con la condizione di incertezza che ha accompagnato tutta la settimana, tenendo in sospeso istituzioni, forze dell'ordine, assistenza socio sanitaria fino all'ultimo”.

Nella giornata di oggi dovrebbe arrivare il via libera da parte del Comitato per la Sicurezza ed Ordine Pubblico convocato dal Prefetto. Solo a quel punto potrebbe essere ufficializzato quello che si preannuncia essere uno dei più grandi eventi degli ultimi tempi, al pari del live al Circo Massimo di Travis Scott. L’ipotesi di uno slittamento al 27 Ottobre però è sempre più reale.