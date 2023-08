Cosa sappiamo su 'Autumn Variations', il nuovo album di Ed Sheeran

A pochi mesi dal lancio di Subtract di Ed Sheeran, il cantautore britannico ha annunciato “Autumn Variations”, il nuovo lavoro che sarà disponibile sulle piattaforme di streaming musicale ed in vari formati fisici a partire dal prossimo 29 Settembre 2023.

Per la produzione del disco Ed Sheeran si è affidato ancora una volta ad Aaron Dessner, il polistrumentista dei The National che si era occupato anche di Subtract. Dessner è uno dei produttori più talentuosi e famosi del panorama, ed ha collaborato anche con la popstar e cantautrice Taylor Swift, per cui ha coprodotto “Run (Taylor’s Version) (From The Vault)” che vede come protagonista proprio Sheeran.

Per quanto riguarda Autumn Variations, invece, la lista delle canzoni è la seguente:

01 Magical

02 England

03 Amazing

04 Plastic Bag

05 Blue

06 American Town

07 That’s on Me

08 Page

09 Midnight

10 Spring

11 Punchline

12 When Will I Be Alright

13 The Day I Was Born

14 Head > Heels

“Lo scorso autunno, ho scoperto che io e i miei amici stavamo attraversando così tanti cambiamenti nella vita. Dopo il caldo dell'estate tutto si calmava, si sistemava, crollava, precipitava o implose. Quando ho attraversato un momento difficile all'inizio dello scorso anno, scrivere canzoni mi ha aiutato a capire i miei sentimenti e ad accettare ciò che stava succedendo, e quando ho saputo delle diverse situazioni dei miei amici, ho scritto canzoni, alcune dal loro punto di vista, alcuni dal mio, per catturare il modo in cui io e loro vedevamo il mondo in quel momento. Ci sono stati alti momenti di innamoramento e nuove amicizie, ma anche momenti di crepacuore, depressione, solitudine e confusione” ha commentato Ed Sheeran. “Mio padre e mio fratello mi hanno parlato di un compositore chiamato Elgar, che ha composto "Enigma Variations", in cui ciascuna delle 14 composizioni riguardava uno dei suoi amici. Questo è ciò che mi ha ispirato a realizzare questo album. Quando ho iniziato le registrazioni, con Aaron Dessner, ci siamo subito trovati bene. Abbiamo scritto e registrato senza sosta e questo album è nato da quella partnership. Sento che ha catturato la sensazione dell'autunno in modo così meraviglioso nei suoi suoni e spero che tutti lo amino tanto quanto me”