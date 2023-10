Cosa fare se ti rubano o perdi il Rolex? Non basta la denuncia alla Polizia

Può capitare di perdere il proprio orologio Rolex o purtroppo di essere vittima di furto con conseguente sparizione dell'oggetto prezioso. Cosa bisogna fare in questi casi? Ecco come muoverti se perdi o ti rubano il Rolex.

La prima cosa da fare ovviamente è quella di recarsi alla Polizia o dai Carabinieri per sporgere denuncia di furto a carico di ignoti o lo smarrimento del bene. Abbiate l'accortezza di indicare quanti più dati possibili e dunque modello esatto dell'orologio con referenza e codici seriali, allegate fatture di acquisto, la garanzia di Rolex o del rivenditore, segnalate la presenza o meno del corredo e evidenziate chiaramente le condizioni estetiche dell'orologio, segnalando la presenza di graffi sulla cassa, sul vetro o sul bracciale, o altre caratteristiche che potrebbero aiutare il riconoscimento dell'orologio Rolex rubato.

Fatto questo, il prossimo passo da compiere in maniera celere è quello di contattare Rolex Italia utilizzando i contatti che trovate sul sito, allegando la denuncia e specificando modello, seriale e matricola dell'orologio rubato. A questo punto il vostro Rolex entrerà in una blacklist gestita dalla casa madre e accessibile a tutti i concessionari del marchio, se qualcuno porterà l'orologio rubato in assistenza per operazioni di revisione o riparazione, il concessionario scoprirà di trovarsi di fronte ad un orologio appartenente ad un altro proprietario e procederà mettendosi in contatto con le forze dell'ordine.

E' importante quindi conservare sempre scontrini e fatture, ricevute di pagamento (come ad esempio la quietanza del bonifico effettuato al momento dell'acquisto) e ovviamente la garanzia dove sono riportati tutti i dati fondamentali per la corretta identificazione dell'orologio.