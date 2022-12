Addio al grande Pelé: tutti i record del calciatore brasiliano più forte di sempre

Al pari di Maradona, Edson Arantes do Nascimiento - meglio conosciuto come Pelé - è stata un’icona calcistica capace di attraversare quasi tre generazioni. Premiato come “Calciatore del Secolo” da FIFA, CIO e IFFHS, è anche stato insignito “Pallone D’Oro FIFA del secolo”, la carriera della leggenda brasiliana è stata costellata da record.

Unico calciatore al mondo a vincere tre edizioni del Mondiale nel 1958, 1962 e 1970, Pelé ha militato nel Santos dal 1957 al 1974 e nei NY Cosmos dal 1975 al 1977.

Da molti criticato per il suo mancato arrivo nel calcio europeo, ritenuto (senza riscontri ufficiali ed oggettivi) superiore a quello sudamericano, O’Rei ha realizzato 1.281 gol in 1.363 partite (comprese le amichevoli, gli incontri non ufficiali e quelli delle giovanili). Il numero ufficiale e “reale” è da sempre oggetto di discussione ma la FIFA gli ha riconosciuto il primato.

Nelle gare ufficiali ha messo a segno 757 gol in 816 incontri, con una spaventosa media realizzativa di 0,93 gol a partita.

Esordisce il 7 Settembre 1956 contro il Corinthias come uno dei calciatori più promettenti della sua generazione, a 16 anni conquista il suo primo trofeo: capocannoniere del Campionato Paulista. Dopo la doppia vittoria ai Mondiali di Calcio del 1958 e 1962 viene dichiarato “Tesoro Nazionale” dal Governo Brasiliano, che blocca qualsiasi tipo di trasferimento all’estero. La sua media realizzativa è incredibile, in appena 13 anni di carriera ha realizzato 1.000 gol: la millesima rete l'ha messa a segno con la maglia del Santos il 19 Novembre 1969.

La storia d’amore con la nazionale porta non solo tre Campionati del Mondo, ma anche tanti record: è tutt’oggi il calciatore dei Verdeoro e detenere la miglior media gol a partita tra coloro che hanno messo a segno almeno 30 gol. I numeri parlano di 77 gol in 92 partite, con una media di 0,84 a match.

Con il Santos è il calciatore che ha segnato più reti, 654, nelle competizioni statali e nazionali di massima divisione. È inoltre il giocatore ad aver segnato più gol in campionato con la stessa maglia, 568 col Santos.

Prima dell’approdo di Cristiano Ronaldo e Lionel Messi sul pianeta calcio, è stato insieme a Bican e Peyroteo l’unico ad aver segnato almeno 50 reti per 4 stagioni: i due fenomeni si sono fermati a sei stagioni. Tuttavia, resta tutt’oggi l’unico nella storia ad aver realizzato più di 70 gol tra club e nazionale in due annate.