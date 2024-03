Cosa rappresenta il logo Rolex con la corona e perché i colori sono verde e oro?

Abbiamo già visto cosa vuol dire il nome Rolex, ma volete sapete anche qual è il significato del logo con la corona e perché i colori simbolo della Maison svizzera sono verde e oro? Tranquilli, vi spieghiamo tutto, siamo qui per svelarvi i segreti del logo di Rolex.

Cosa vuol dire il logo Rolex?

Il logo Rolex è una corona a cinque punte, da sempre simbolo dall'azienda di orologi fondata da Hans Wilsdorf. I colori simbolo di Rolex sono oro e verde, il primo rappresenta il lusso dei materiali preziosi mentre il secondo è il colore dei soldi (con riferimento ai dollari, ovviamente) e simboleggia quindi la ricchezza.

La corona a cinque punte invece sembra voglia simboleggiare il messaggio "un corona per vincere" con rimandi ai concetti di vittoria e supremazia. Secondo altre teorie invece le cinque punte rappresentano le dita della mano oltre al nome stesso dell'azienda, con una punta per ogni lettera del nome.

Di fatto, la corona vuole essere simbolo di regalità e opulenza, indossare un orologio Rolex equivale a indossare una corona e quindi fare parte di una elite esclusiva. Qualcosa di non accessibile a tutti, proprio come gli orologi Rolex (per acquistare un Rolex bisogna mettersi in lista d'attesa). Il verde invece rimanda alla simbologia del denaro e identifica anche in questo caso a qualcosa di invidiato e desiderato da molti.

