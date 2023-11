Cosa sono i profumi di nicchia e quali sono le differenze con le fragranze tradizionali?

Cosa sono i profumi di nicchia? E' una domanda ricorrente da parte di coloro che si sono avvicinati magari da poco al mondo della profumeria e delle fragranze. Oltre ai profumi più "commerciali" esistono una serie di fragranze uniche ed esclusive, prodotte in tiratura limitata e per questo rare e costose. Si tratta di profumi di nicchia.

I profumi di nicchia non si trovano nelle profumerie della grande distribuzione, un profumo di nicchia è spesso difficile da reperire, molti produttori vendono solo online sui propri ecommerce o attraverso canali estremamente selezionati. Ma cosa cambia tra un profumo di nicchia e una fragranza più commerciale? I profumi di nicchia rifuggono alle logiche commerciali e sono realizzati da maestri profumieri che seguono unicamente il loro gusto per dare vita a fragranze esclusive.

Un profumo di nicchia è spesso realizzato con ingredienti altamente selezionati e difficili da reperire sul mercato, anche per questo il prezzo di un profumo di nicchia è generalmente più alto rispetto alle fragranze tradizionali che possiamo reperire ovunque. Nei profumi di nicchia l'uso di alcool è ridotto al minimo (spesso del tutto inutilizzato) per far risaltare le fragranze pure, gli ingredienti artificiali non vengono presi in considerazione e in generale tutti gli ingredienti vengono bilanciati per dare vita ad una esperienza unica.

Ogni profumo di nicchia racconta una storia e ignora i cliché del mercato, a partire dal packaging e dal flacone, elementi curati con grande attenzione. I marchi produttori di profumi di nicchia sono tanti, in Italia e all'estero, tra cui Extrait D'Atelier, Tauer, Beaufort, Orto Parisi, Les Bains Guerbois e The Spirit of Dubai, una delle linee di profumi di nicchia più ricercate in questi ultimi anni, marchio autore anche del profumo più costoso del mondo. Per certi aspetti, anche Creed può essere considerato un profumo di nicchia limitatamente ad alcune fragranze più raffinate e costose.

