Cosa sono i profumi equivalenti o dupes, cosa vuol dire?

Spesso capita di leggere il termine profumo equivalente (o dupes) sopratutto su TikTok, dove il termine spopola tanto che l'hashtag #dupes ha raggiunto oltre 500 milioni di contenuti raggruppati. Ma cosa sono i profumi equivalenti?

Un profumo equivalente è una fragranza che utilizza ingredienti e formulazioni simili ad altri profumi celebri. Questi prodotti sono conosciuti anche come dupes ma attenzione non si tratta di prodotti illegali, bensì di profumi generalmente senza marchi o con marchi di brand non famosi venduti a prezzi contenuti, da cinque euro a poche decine di euro, meno della metà rispetto ai profumi più famosi.

Esistono dupes di Creed Aventus, Acqua di Gio, Dior Sauvage e di molti altri profumi popolari. I profumi equivalenti, tuttavia, ricordano solo lontanamente le fragranze più famose, senza però avvicinarsi in nessun modo alla qualità di queste, sopratutto per quanto riguarda la durata sulla pelle, ridotta in alcuni casi anche ad appena mezz'ora.

I profumi equivalenti utilizzano una percentuale di alcool molto elevata, in concentrazione persino più alta di quella presente nelle eau de toilette (a proposito, ecco cosa cambia tra eau de toilette e eau de parfum) e anche gli ingredienti, seppur simili, non raggiungono la qualità dei profumi più celebri e costosi.

Potete trovare dupes economici in molti supermercati e negozi della grande distribuzione, come detto si tratta di profumi senza marchi o logo o con un nome generico. Questi prodotti sono sempre più popolari, sopratutto tra i giovani, comprare un dupes, lo ripetiamo, non è illegale (a patto che la confezione non riporti loghi o marchi famosi protetti da copyright, in questo caso ci troveremo di fronte ad un profumo fake da non comprare assolutamente) ma non aspettatevi granché per quanto riguarda la qualità dei profumi equivalenti.



Da parte nostra il consiglio è quello di investire qualche soldino in più per acquistare un profumo di una grande Maison, certamente non resterete delusi.