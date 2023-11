Cosa ne pensa Liam Gallagher di 'Now and Then', l'ultima canzone dei Beatles

A pochi giorni dalla pubblicazione di “Now and Then” dei Beatles, è arrivato anche il commento di Liam Gallagher sull’ultima canzone dei Fab Four. Liam, come il fratello Noel, non ha mani nascosto il suo amore per il gruppo di Liverpool, a cui si è ispirato anche nelle canzoni dei suoi Oasis.

Su Twitter, Liam non ha nascosto il suo entusiasmo per la canzone, che definisce “assolutamente incredibile, biblica, celestiale, straziante, e commovente allo stesso tempo”. Nel tweet pubblicato su X, il cantante degli Oasis lancia anche un “lunga vita ai Beatles”, una frase che racchiude bene la sua opinione su Lennon, McCartney, Starr ed Harrison. "I Beatles potrebbero cagare nella mia borsa, nasconderei ancora lì le mie caramelle da polo" ha continuato poco dopo, in risposta ad alcuni utenti che evidentemente non erano d’accordo con la sua opinione.

Per completare “Now and Then” dei Beatles, i membri ancora vivi del gruppo si sono avvalsi dell’intelligenza artificiale che ha consentito loro di separare la traccia vocale di John Lennon da quella di pianoforte. Occorre sottolineare che non si tratta di una canzone completata dall’IA, come indicato da molti: la tecnologia pur avendo un ruolo centrale non ha contribuito alla composizione.

Cosa ne pensate voi di questa canzone?