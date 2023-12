Cosa mangiare in Puglia? Dalla focaccia barese al pasticciotto leccese

Dai litorali baciati dal sole alle campagne rigogliose, ogni angolo delle regione Puglia offre un viaggio delizioso fra natura e tradizione. Il tacco d'Italia, ovviamente, riesce a incantare anche con la sua cucina autentica e appagante.

Per non lasciarsi scappare nulla dei sapori di questa magnifica e variegata regione, partiamo da un gioiello come la burrata fresca, un prodotto caseario unico, cremoso e che si scioglie in bocca, da gustare accompagnato con una bruschetta, pomodorini freschi e olive locali.

I taralli, sfiziosi anelli di pasta croccante, completano questa selezione irresistibile di "aperitivi".

Un prodotto tipico e molto apprezzato della Puglia è la focaccia barese, che si tramanda di generazione in generazione. Ogni famiglia ha il suo segreto per rendere l’impasto diverso e irripetibile: alcune aggiungono un po’ di zucchero, chi le patate, altri ancora delle spezie particolari, ma sempre squisita. Le orecchiette sono un formato di pasta tipico, la quintessenza della cucina pugliese, accompagnate tipicamente dalle cime di rapa oppure dal sugo rosso con una spolverata di cacioricotta.

Dopo il primo piatto perché non concedersi le bombette pugliesi, piatto tipico tradizionale originario di Martina Franca, composto da fettine di carne di manzo o vitello farcite con pancetta e formaggio.

La costa pugliese, bagnata dalle acque cristalline dell'Adriatico, offre inoltre un'incredibile varietà di pesce fresco e frutti di mare. Qui è si potrà assaporare del buon crudo di mare, in una selezione di prelibatezze marine condite con olio extravergine di oliva e limone. Per i più avventurosi, ma soprattutto quando le regolamentazioni locali lo consentono, i ricci di mare sono una delizia da non lasciarsi sfuggire.

Al termine di un ricco pasto, perché non concedersi un pasticciotto, dolce tipico che nasce nel paese di Galatina, ripieno di crema pasticcera e avvolto in un cofanetto di pasta frolla unica nel suo genere.