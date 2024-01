Cosa mangiare in Liguria? La cucina tradizionale dal pesto ai Gobeletti di Rapallo

Lasciarsi tentare dalle preparazioni tipiche della regione Liguria può farvi sentire come se foste in vacanza sulle sue coste. Pregustando fin da ora un viaggio che ha questa destinazione, scopriamo insieme alcuni dei piatti tipici da non perdere, di questa incantevole regione costiera.

Trofie al pesto

Partiamo da un classico molto gettonato in estate: le trofie al pesto alla genovese sono un piatto tipico della gastronomia ligure. Si tratta di un tipo di pasta che si presume sia nato a Sori, un comune della provincia di Genova.

Coniglio alla Ligure

Questa specialità è un simbolo dei secondi piatti liguri e appartiene alla tradizione culinaria del Ponente Ligure. Al sapore delicato della carne di coniglio, vengono abbinate anche quello delle olive Taggiasche, e dei pinoli per un secondo piatto completo e tipico della regione.

Corzetti

Si chiamano corzetti e sono una pasta caratteristica di Genova: hanno la forma di una moneta e si ottengono con uno stampo di legno che serve a tagliarli e a decorarli su entrambe le facce. Un tempo si usava incidere sul lato opposto lo stemma della propria famiglia, scolpito a mano nello stampo. I corzetti si accompagnano bene con la salsa di noci o un pesto di erbe aromatiche.

Gobeletti di Rapallo

Sono dei dolcetti di pasta frolla ripieni di marmellata di mele cotogne, tipici di Rapallo e chiamati anche cubeletti. A Genova sono questi i dolci tipici del 5 febbraio, giorno di di Sant’Agata. In quel giorno si festeggia la santa nel quartiere di San Fruttuoso in Val Bisagno, dove c’era un antico convento a lei dedicato, e si tiene anche una fiera agricola. Il loro nome, Gobeletto, in dialetto vuol dire “cappelletto”, perché hanno la forma di un cappello con il bordo smerlato e la calotta liscia. Sono spolverati di zucchero a velo.