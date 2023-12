Cosa mangiare in Emilia Romagna? Dai classici tortellini alla piadina

L'Emilia Romagna, la terra di Verdi, Fellini e Ferrari, una terra ricca di tradizione musicale ma anche luogo dove gustare i sapori della terra, dalla pasta fresca al parmigiano reggiano, passando per il prosciutto di Parma.

L’Emilia Romagna è capace di emozionare il cuore, così come lo spirito e il palato con il suo buon cibo. Tra i piatti più iconici di questa regione ci sono sicuramente le Lasagne alla Bolognese, un classico entrato di diritto nella tradizione di tutta Italia, un capolavoro gastronomico che unisce strati di pasta fresca a un ragù ricco e abbondante. Il segreto di questa prelibatezza sta nella lunga e lenta cottura del ragù, che combina la carne e i sapori, in un piatto che non ha rivali.

Nelle fredde giornate invernali, niente scalda il cuore degli emiliani quanto un piatto di Tortellini in Brodo, un vero comfort food. Questi piccoli gioielli di pasta sono farciti con un ripieno segreto di carne, formaggio e spezie, e vengono cotti in un ricco brodo di bollito di carne. Deliziosi anche i Cappelletti in Brodo, piccoli ravioli a forma di cappello farciti con carne e formaggio, poi cotti nel brodo.

Come non citare la Piadina Romagnola, un'icona dello street food dell'Emilia Romagna.

Un sottile strato di pasta, cotto su piastra e farcito tipicamente con prosciutto crudo, squacquerone (un formaggio cremoso) e rucola, dove la semplicità sposa il sapore in un connubio delizioso.

I Cappellacci di zucca sono un altro piatto iconico di questa regione, tipico del ferrarese. Questi grandi ravioli sono farciti con un impasto di zucca, noce moscata, sale e grana. Cotti in acqua, possono essere conditi con ragù oppure con burro e salvia, ma potrete trovarne anche varianti più esotiche.