Cosa cambia tra Tudor e Rolex? Le differenze tra le due marche svizzere

Sono in molti a chiedersi cosa cambia tra Tudor e Rolex, in passato le due Maison svizzere condividevano gran parte della produzione come bracciali, casse e movimenti. Oggi però la situazione è cambiata e sebbene Tudor resti di proprietà Rolex, l'azienda lavora in autonomia proponendo una propria linea di segnatempo con una storia unica.

Se in passato non era raro imbattersi in orologi Tudor con bracciali marchiati Rolex e casse Oyster, oggi come detto la situazione è profondamente cambiata e Tudor e Rolex operano come due entità separate.

Il posizionamento sul mercato è sicuramente diverso per i due marchi e mentre Rolex insidia le fasce medie e alte del mercato di lusso, Tudor copre anche la fascia bassa, con listini persino inferiori ai 2.000 euro per alcuni modelli, mentre il Rolex più economico parte da quasi 6.000 euro.

Così come Rolex, anche Tudor lavora con materiali di alta fascia come ceramica, titanio, acciaio resistente per casse e bracciali, vetri zaffiri, diamanti e pietre preziose per arricchire i quadranti. Una differenza sostanziale è invece nei calibri, Rolex produce infatti in-house tutti i meccanismi e le parti che animano i suoi orologi mentre Tudor usa in gran parte calibri di fornitura ETA modificati e personalizzati a seconda delle esigenze.

I calibri ETA sono robusti, affidabili e precisi, ma essendo destinati ad una produzione di massa su larga scala, spesso non presentano particolari complicazioni oltre il datario e anche le finiture dei singoli componenti sono in alcuni casi di medio livello.

In ogni caso, oggi Tudor è una Maison che copre ogni segmento del mercato degli orologi di lusso, dai segnatempo più economici sotto i 2.000 euro fino a oltre 10.000 euro, grazie alle famiglie Black Bay, Pelagas e Royal per chi ama gli orologi sportivi ed eleganti, mentre le linee 1926 e Glamour sono dedicate a chi vuole distinguersi con stile.

Tudor e Rolex condividono la medesima rete di vendita e assistenza, questo vuol dire potete acquistare un orologio Tudor presso qualsiasi concessionario Rolex, gli stessi si occupano poi di fornire assistenza tecnica a tutti i segnatempo marchiati Tudor.