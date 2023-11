Cosa cambia tra Eau de Parfum, Eau de Toilette e Parfum? Quali sono le differenze

Al momento di scegliere una fragranza per noi o per una persona cara ci troviamo di fronte a mille diciture che possono trarre in confusione: cerchiamo un profumo, ma magari in profumeria ci vengono proposti Eau de Toilette o Eau de Parfum, solitamente più convenienti. Ma cosa cambia e quali sono le differenze? Facciamo chiarezza.

Non esiste un tipo di profumo migliore di un altro e ognuno deve essere libero di scegliere quale tipo di fragranza indossare in base alle proprie esigenze di vita quotidiana. Dunque potreste scegliere di optare per una leggera Ea de Toilette al lavoro e magari per una essenza più "pungente" in occasioni mondane o durante una uscita serale più impegnativa.

Cosa vuol dire Parfum?

Parfum è di fatto l'essenza pura di profumo, dove tutte le note aromatiche vengono esaltate ed espresse in tutta la loro forza, senza l'aggiunta di acqua o alcool. I profumi propriamente detti durano solamente di più rispetto a Eau de Toilette e Eau de Parfum, lasciano la scia per tutto il giorno ma hanno anche un prezzo più alto e risultano certamente più impegnativi da indossare.

Cosa si intende per Eau de Toilette?

Nell'Eau de Toilette, la percentuale "pura" di essenza di profumo non supera generalmente il 15% e dunque l'Eau de Toilette si caratterizza per essere piuttosto leggera e volatile. Non dura a lungo (non più di qualche ora) ed è quindi perfetto per l'utilizzo quotidiani in situazioni formali. Si trovano ottime Eau de Toilette a partire da cinque euro, dunque i costi per questo tipo di prodotto sono molto contenuti.

Cosa significa Eau de Parfum?

Non è un profumo "puro" ma l'essenza è presente in una percentuale superiore a quella dell'Eau de Toilette e dunque si tratta di una tipologia di prodotto di fascia più alta e con un costo di conseguenza superiore. Gli Eau de Parfum di qualità garantiscono una buona durata sulla pelle (anche se questo aspetto è influenzato da tantissimi fattori, tra cui il tipo di pelle, l'acidità della stessa e le condizioni atmosferiche esterne), in generale si tratta di essenze perfette per chi adora sentire le note "di fondo" senza rinunciare alla durata.