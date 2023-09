Cos'è The Italian Dream, il talent show della Lega Serie A per trovare nuovi talenti

Da diversi giorni si sta parlando di “The Italian Dream”, il nuovo progetto lanciato dalla Lega Serie A in Arabia Saudita, Egitto, Emirati Arabi Uniti e Marocco che si configura come un vero e proprio talent show che ha l’obiettivo di scovare i talenti in Medio Oriente e Nord Africa.

Il progetto, nato dalla collaborazione con il broadcaster Starzplay e l’ente governativo Image Nation Abu Dhabi, prevede la realizzazione di una serie in cui sarà raccontata la ricerca dei migliori giovani talenti calcistici. Il vincitore avrà la possibilità di firmare un contratto per la squadra Primavera di un club della Serie A.

The Italian Dream durerà tre mesi, nel corso del quale seguirà un gruppo di giovani calciatori promettenti provenienti da Arabia Saudita, Egitto, Emirati Arabi Uniti e Marocco mentre si sfideranno in una serie di round eliminatori per raggiungere la finalissima che si disputerà ad Abu Dhabi dal vivo. Complessivamente gli episodi saranno sei che racconteranno anche le storie personali dei protagonisti.

“Ho avuto il piacere e il privilegio di giocare con campioni come Salah e Benatia e conosco bene come questa area geografica abbia prodotto grandi talenti, come ha il recente mondiale confermato con le ottime prestazioni di Arabia Saudita e Marocco. Grazie a “The Italian Dream" potremo seguire le storie di un gruppo di talentuosi giocatori che giustamente vedono nel campionato italiano l’ideale per iniziare la loro carriera di professionisti. A loro va il mio più affettuoso augurio di successo" ha affermato Francesco Totti all’evento di lancio ad Abu Dhabi.