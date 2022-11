Cos'è uno Skipass e quanto costa nel 2022-2023? Attenti ai prezzi in salita...

Con l'avvicinarsi dell'inverno e della stagione sciistica una parola inizia a circolare senza sosta, soprattutto negli ambienti di montagna: Skipass, ma cosa significa esattamente?

Lo Skipass non è altro che un biglietto elettronico, utile a sfruttare gli impianti di risalita presso stazioni e comprensori sciistici. La sua invenzione risale al 1974, quando per la prima volta un sistema di controllo elettronico è stato installato presso gli impianti di risalita a San Vigilio di Marebbe. Nel 1975 invece è arrivato il famoso Dolomiti Superski, Skipass che vi permette di accedere al più grande comprensorio sciistico d'Italia.

A fine anni '90 lo Skipass si è trasformato in una tessera RFID, mentre dal 2018 è possibile registrare il proprio Skipass anche su smartphone, dunque non c'è più bisogno di alcuna tessera fisica - almeno presso i comprensori che lo permettono.

Il prezzo di uno Skipass dipende ovviamente da diversi fattori, dal comprensorio in cui lo si acquista, se può essere utilizzato tutto il giorno o solo per una fascia oraria, se è giornaliero, settimanale oppure stagionale, se si è residenti oppure no all'interno del comprensorio scelto e così via. Ma quanto può costare uno Skipass? Quest'anno, purtroppo, si sono già verificati dei rincari rispetto al 2021 (calcolate in media un +10%), il Dolomiti Superski giornaliero costa ad esempio 74 euro in alta stagione (62 lo scorso anno), con i cosiddetti Skipass "di valle" invece si può risparmiare con prezzi che vanno solitamente dai 55 euro di Fiemme e Obereggen ai 69 euro di Cortina d'Ampezzo. A Madonna di Campiglio si spendono 69 euro al giorno di Skipass, 61 euro a Courmayeur, mentre a Livigno e Bormio è possibile ottenere una tessera a 55 e 52 euro. In Friuli Venezia Giulia invece si scia in sei comprensori a 39,50 euro al giorno.

Se avete già deciso dove andare, Telepass vi regala il primo giorno di Skipass con il Black Friday.