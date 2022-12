Cos'è il FoodTech? Il futuro dell'alimentazione è sempre più digitale

Il confine tra cibo e tecnologia è sempre meno marcato: se da un lato abbiamo visto l’inizio dell’era dei food blogger trash su TikTok, con food influencer alla caccia di ricette bizzarre e spesso disgustose, dall’altra sta emergendo una tendenza che potrebbe cambiare le nostre abitudini culinarie. Stiamo parlando del settore FoodTech.

Che cos’è il Foodtech? Dal nome è facilmente intuibile: si tratta dell’incontro tra l’industria agroalimentare e le nuove tecnologie digitali, che ci consentirà di rivoluzionare il modo di guardare al mondo del cibo. L’intero processo che va dalla produzione alla distribuzione degli ingredienti si sta preparando a un cambiamento radicale, con l’obiettivo di rendere i prodotti di qualità più accessibili ai cittadini e far sì che la produzione agricola diventi più sostenibile sul lungo termine.

Ma c’è davvero bisogno di una rivoluzione tecnologica nel settore agroalimentare? Sì, e la crescita degli investimenti in Europa lo dimostra, dato che tra 2020 e 2021 si è raggiunta quota 20 miliardi di dollari riversati nel FoodTech. L’ambito del food delivery da solo ha attratto metà della somma totale, seguito dal comparto agritech focalizzato sul migliorare l’agricoltura con droni, sensori e nuovi software.

Quando si parla di Foodtech, però, si intende una serie di aree produttive e non solo: il settore si divide ad esempio in FoodScience, per lo sviluppo di nuovi prodotti alimentari con maggiore attenzione all’ambiente e trasparenza verso i consumatori; FoodService, ovvero l’industria della ristorazione; Coaching, con start-up che vogliono aiutare il cliente nella selezione del cibo migliore per i suoi obiettivi personali. E la crescita di questo segmento è fondamentale per il nostro futuro, verso una tutela sia del consumatore che del produttore, specialmente dei piccoli agricoltori.

In Italia quanto è popolare il settore FoodTech? Non se ne parlerà molto frequentemente, eppure le start-up interessate stanno vivendo un boom. A dimostrarlo è soprattutto la diffusione dei servizi di consegna a domicilio nei piccoli ristoranti, oltre alla nascita di sempre più società per spedire prodotti artigianali nelle case degli italiani o realtà che monitorano la qualità del cibo con i raggi X.