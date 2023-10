Che cos'è la cucina Hakka? Tutto sull'ultimo trend culinario dalla Cina (e da New York)

Vi abbiamo già raccontato quali sono le differenze tra la pizza italiana e quella New York-style, ma oggi vogliamo portarvi alla scoperta di un nuovo trend che impazza nella Grande Mela. La cucina Hakka è sulla bocca di tutti, a New York, complice anche l'apertura di un nuovo locale specializzato nelle rare pietanze che la caratterizzano.



L'"esplosione" della cucina Hakka, che si è verificata tra fine settembre e inizio ottobre, dipende dalla recensione del New York Times e di altri giornali locali del nuovo locale di Chinatown Hakka Cuisine, il primo interamente dedicato a questo tipo di ricette e preparazioni nella Grande Mela. Le recensioni sono state decisamente positive, lodando il lavoro delle "popolazioni cinesi migrate nel resto del mondo portando con sé la propria cultura", e hanno favorito il passaparola sui social.



Ma cos'è, esattamente, la cucina Hakka? Si tratta della cucina dei cinesi di etnia Hakka, ovviamente. Gli Hakka sono un sottogruppo dell'etnia numericamente dominante in Cina: essi vivono in diverse province della Cina, tra cui quelle di Guangdong, Fujian, Jiangxi, Guangxi, Sichuan, Hunan, Zhejiang, Hainan, e Guizhou. Inoltre, gli Hakka compongono una minoranza piuttosto ampia anche a Taiwan e presentano numerose comunità diasporiche in tutto il mondo.



Vista la grande presenza di etnici Hakka al di fuori della Cina, viene quasi da chiedersi perché la loro cucina non si sia mai imposta all'estero. Ciò dipende dal fatto che essa si concentra più sulle consistenze che sui sapori, proponendo dunque dei piatti basati sulla carne arrostita, brasata e cotta a fuoco lento, insieme a verdure e funghi messi sotto conserva e sotto sale per periodi di tempo più o meno lunghi prima di essere cucinati.



L'idea alla base della cucina Hakka è dunque quella di cuocere a lungo la carne senza farla indurire, in modo da garantire una consistenza morbida e un sapore umami. Tuttavia, gli Hakka hanno saputo fare di necessità virtù, soprattutto nei casi delle comunità diasporiche: a Hong Kong, per esempio, le carni più utilizzate (maiale in primis) sono state sostituite dai frutti di mare e dal pesce. In generale, oggi la cucina Hakka è una cucina di mercato, con preparazioni "base" (le lunghe cotture e le conserve per le verdure) che si adattano molto a ciò che la stagione e il mercato forniscono.



I piatti principali? Iniziamo con le frattaglie, come fegati e intestini bolliti e fritti, per poi passare al tofu, che sovente viene stagionato e marinato in conserve piccanti, volte a fornirgli maggiore sapore. Poi c'è il pollo cotto nel sale, e ancora il poon choi, anche noto come "casseruola cinese" e servito in occasione delle festività e delle cene di famiglia: si tratta di un piatto "a strati", con proteine come il maiale, l'agnello, l'anatra, i gamberi e il pesce intervallate da strati di verdure sotto sale, germogli di soia, tofu, anguilla essiccata e rafano cinese.