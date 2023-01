Cos'è il cartellino bianco di cui parlano tutti e che usano gli arbitri in Portogallo?

Né rosso, né giallo, tanto meno arancione. Durante la partita femminile tra Benfica e Sporting Lisbona in Portogallo l'arbitro Catarina Campos ha sventolato per ben due volte il cartellino bianco. Questo nuovo strumento, puramente simbolico, ha debuttato così nel calcio professionistico per dare un messaggio positivo.

Il cartellino bianco non va ad influenzare la partita: a differenza di quello rosso e giallo non lascia una squadra in dieci o ammonisce un giocatore per evitare che faccia altri falli, e non entra nemmeno nel referto arbitrale o nelle grafiche televisive.

Questo nuovo strumento mira a sottolineare una condotta eticamente corretta da parte dei calciatori o i protagonisti della partita: può essere ad esempio dato ad un calciatore che ammette di aver simulato ed evita un provvedimento disciplinare ad un avversario. Alla base dell'utilizzo ci deve essere l'eccezionalità di un evento che non si vede spesso su un campo da gioco, e può essere usato dopo qualsiasi gesto di fair play.

Si tratta quindi di un premio alla correttezza che l'arbitro può dare a sua discrezione ad un calciatore o componente della panchina che si è contraddistinto per una condotta particolarmente pulita e che ha contribuito a rendere la partita più pulita e leale.