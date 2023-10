La coreografia della Salernitana ispirata ai Pink Floyd sarà difficile da battere

Nonostante la sonora sconfitta per 4-0 contro l’Inter, ad opera di Lautaro Martinez, la partita di sabato scorso andata in scena allo Stadio Arechi di Salerno ha avuto come protagonista la squadra di casa, e nella fattispecie i tifosi.

Sono diventate rapidamente virali su Twitter e sui principali social, anche su pagine internazionali, le immagini della spettacolare coreografia della “Curva Sud Siberiano” dell’impianto, dedicata ai principali dischi dei Pink Floyd. Come si può vedere nel time lapse presente in calce, infatti, i tifosi hanno ricreato dei pezzi delle copertine del gruppo inglese: dal muro di “The Wall” ad una delle facce di “The Division Bell”, passando per “The Dark Side of The Moon”.

Uno spettacolo incredibile, che difficilmente sarà eguagliabile dalle altre tifoserie, ma che non è nuovo per coloro che seguono il calcio italiano, dal momento che anche in altre circostanze la curva della Salernitana aveva regalato spettacolo durante le sfide della squadra granata.

Sempre a proposito di Pink Floyd, è da poco iniziato ottobre ed è entrato nel vivo il countdown che porterà alla pubblicazione della versione riregistrata da Roger Waters di The Dark Side of The Moon, The Dark Side of the Moon Redux, che sarà disponibile sulle principali piattaforme di streaming e nei negozi di dischi il 6 Ottobre 2023.